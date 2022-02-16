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Дочь Юлии Высоцкой - последние новости на сегодня 2022: состояние здоровья, прогнозы врачей

Дочь Юлии Высоцкой - последние новости на сегодня 2022: состояние здоровья, прогнозы врачей
На протяжении 8 лет российские поклонники известного режиссера Андрона Кончаловского и актрисы Юлии Высоцкой переживают за судьбу их старшей дочери Маши Кончаловской, отслеживая в сети последние новости на сегодня о состоянии ее здоровья. Попавшая в 2013 году в аварию, девочка все еще находится в больнице. Родители, жизнь которых изменилась после трагедии, «неумолимо верят» в то, что их дочь сможет встать на ноги.

Тайны страшной автомобильной аварии



Вокруг дочери Юлии Высоцкой, последние новости о которой появлялись в сети в сентябре 2021 года, с момента страшной аварии курсируют разнообразные слухи. Достоверно известно лишь то, что 14-летняя девочка, оказавшаяся не пристегнутой, получила тяжелую черепно-мозговую травму во Франции. Машина, которую вел ее отец, Андрон Кончаловский, ехавшая на большой скорости, вылетела на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. В результате страшной аварии никто не погиб.

Хотя основной удар пришелся на сторону водителя, сам Кончаловский, которому на тот момент было 75 лет, и его супруга, Юлия Высоцкая, не пострадали. В машине, с которой столкнулся «Мерседес» известного советского и российского режиссера, ехала пара пенсионеров. После аварии они были доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии. Единственной жертвой этого ДТП стала 14-летняя дочь звездной российской пары, которую пришлось реанимировать еще по дороге в госпиталь. Утверждается, что девочку удалось спасти от смерти на месте аварии только благодаря вызову санитарного вертолета.

В каком французском городе произошла эта авария, в прессе тоже не сообщалось. Известно, что дочь Юлии Высоцкой, информации о которой и в последних новостях 2021 года не стало больше, была не пристегнута. Влиятельным и богатым родителям пострадавшего ребенка с первых моментов трагического события 2013 года даже на территории иностранного государства удалось не только получить санитарный вертолет, но и уладить конфликт с пострадавшими от столкновения французскими гражданами и сохранить в тайне все обстоятельства этой катастрофы.

Непонятно, почему девочка, сидевшая на заднем сиденье, пострадала больше всех участников этой катастрофы, ведь автомобиль, в котором ехала семья Кончаловских, наверняка был оснащен надежной системой безопасности, как и машина, с которой он столкнулся на встречной полосе. Пострадавшие от лобового столкновения французы из второй машины получили только контузию. Родители смогли даже в условиях страшной катастрофы, когда их дочь находилась на грани жизни и смерти, позаботиться о том, чтобы ни одно фото с ней и с ними с места аварии не попало в прессу.

Однако, несмотря на это, недобросовестные информационные ресурсы продолжают публиковать информацию о состоянии Маша Кончаловской, иллюстрируя последние новости на сегодня сомнительными фото из реанимации. Между тем, стоит обратить внимание на то, что имя и судьба девочки окутаны какой-то мистической тайной. Известно, что в знаменитой семье Михалквых-Кончаловских есть еще одна Маша. Это дочь старшего сына Андрона Кончаловского – Егора, рожденная в гражданском браке от актрисы Любови Толкалиной. Известно, что в 2009 году девочка получила тяжелую травму головы и позвоночника.

Ольга Либгард, колумнист МК, блогер, журналист светской хроники: «Дочка Маша случайно выпала из окна загородного дома со второго этажа в 2009 году, получив тяжелые травмы».



Информация о лечении Марии Кончаловской-Михалковой



Для поддержания интереса к своим новостным ресурсам и привлечения новых пользователей многие информационные сайты часто используют имя дочери Юлии Высоцкой, публикуя, якобы последние новости о ее здоровье постоянно, в том числе и в 2021 году. Между тем, довольно сложно понять, где проходила лечение дочь Высоцкой. Это и понятно, так как во всех странах действует этический кодекс врачей о неразглашении тайны диагноза пациентов.

С достоверностью можно сказать, что Маша проходила лечение в нескольких странах:
во Франции;
в Италии;
в России.
Где сейчас находится дочь Кончаловского и Высоцкой и каково ее состояние здоровья на сегодняшний день, сказать сложно. Возможно, она проходит лечение в России. В 2015-2016 годах в сети появлялась информация о том, что девушка пришла в сознание и даже стала выходить на прогулки, но сами родственники ни разу не подтверждали и не опровергали этой информации. Известно, что ни сам Кончаловский, ни его жена Юлия Высоцкая никак не комментируют состояние здоровья своей дочери журналистам.

Однако это не мешает разным СМИ регулярно публиковать одну и ту же информацию о том, что Маша Кончаловская-Михалкова находится в коме, не указывая на то, какой характер носит такое состояние. Известно, что кома может быть разной и характеризуется по шкале Глазго следующими критериями:
открыванием глаз;
двигательным ответом;
речевыми реакциями.

В сети часто появляются данные о том, что девушка на протяжении 8 лет с небольшим перерывом длиной в несколько месяцев, находится в состоянии медикаментозной комы, что само по себе странно и непонятно. В такой ситуации сложно представить, как может функционировать даже молодой и растущий организм, находящийся в постоянном статическом состоянии.

Сложно сказать, что с дочкой Юлии Высоцкой происходит на самом деле. Можно только с уверенностью заключить, что богатые и влиятельные родители делают все от них зависящее, чтобы вернуть своего ребенка к жизни.

Родственники о состоянии Маши Кончаловской



В 2019 году во время своего интервью в программе Владимира Познера 83-летний Андрон Сергеевич Кончаловский коснулся темы здоровья его дочери Маши. Он сослался на книгу австрийского психиатра и философа Виктора Франкла «Сказать жизни «Да»», посвященной его пребыванию в концентрационном лагере. Там есть место о связи физического здоровья человека и его веры в лучшее. Ссылаясь на книгу известного австрийского ученого, пережившего ад концентрационного лагеря, Андрон Кончаловский говорит о неумолимости своей веры в то, что здоровье его дочери улучшится. Он сообщил В. Познеру, что это стало целью его жизни и жизни его близких.



До этого немного приоткрыл завесу над частной жизнью известной советской и российской семьи сын Андрона Сергеевича, Егор Кончаловский во время своего интервью Юлии Меньшовой в 2016 году на телешоу «Наедине со всеми». В то время в СМИ появилась информация о том что 16-летней Маше стало лучше. Егор Андронович сказал очень обтекаемо о том, что его сестре стало лучше, добавив, что не знает, насколько ей хуже было раньше.

Из его интервью можно было достоверно узнать, что большое семейство Михалковых-Кончаловских всегда поддерживает друг друга, если кто-то находится в тяжелом состоянии. Так, стало известно, что брат Андрона Сергеевича, Никита Сергеевич, постоянно вместе с ее родителями навещает Машу. При этом Егор рассказывал больше не о Маше, а о себе, указав на то, что когда он сломал шею, его знаменитый дядя каждый день приносил ему в больницу сам лично завтрак.

Егор также сообщал в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» о том, что в Европе, где лечилась Маша, врачи предлагали отключить девочку от систем жизнеобеспечения, поэтому родители решили перевести ее в Россию.

Сама Юлия Высоцкая в последнее время не дает никаких интервью о состоянии своей дочери. Единственное, что смогли услышать от нее журналисты издания иностранного издания Татлер, это то, что страшное горе объединило супругов и всю многочисленную семью Михалковых-Кончаловских. При этом они смогли обеспечить пострадавшей в страшной катастрофе дочери Андрона Сергеевича и Юлии не только длительное и сложное лечение в лучших клиниках Европы и России, но также полную защиту от папарацци.

О том, как сегодня себя чувствует Маша Кончаловская после страшной катастрофы 2013 года, сказать сложно, так как ее близкие тщательно скрывают от общественности все подробности сложного и дорогостоящего лечения девушки. С полной определенностью можно утверждать лишь только то, что Маша жива и проходит длительный и очень медленный процесс восстановления. Когда и чем он закончится лечение, никто не может сказать, так как информация такого типа строго конфиденциальна. Тем, кто действительно хорошо относится к знаменитой паре, пережившей страшное горе, стоит набраться такта и терпения, чтобы не причинять боли близким девушки бестактными статьями о состоянии здоровья Маши Кончаловской-Михалковой.



Итоги

Из всего вышесказанного можно сделать ряд выводов:
О самочувствии Маши Кончаловской мало информации, так как ее близкие тщательно скрывают от общественности все подробности сложного и дорогостоящего лечения девушки.
Можно утверждать лишь только то, что Маша жива и проходит длительный и очень медленный процесс восстановления.
К знаменитой паре, пережившей страшное горе, стоит относиться уважительно и набраться такта и терпения, чтобы не причинять боли близким девушки бестактными статьями о состоянии здоровья Маши Кончаловской-Михалковой.
# Шоу-бизнес

По материалам: Клео

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