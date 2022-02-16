EA считает, что Halo Infinite — одна из причин провала Battlefield 2042





В том, что Battlefield 2042 провалилась, нет уже никакого секрета. Сама Electronic Arts это фактически признала в рамках годового отчета, а студия DICE все обещает игрокам, что сможет исправить проблемы в шутере и начать наполнять его новым контентом летом 2022 года.

Как сообщил известный игровой инсайдер Том Хендерсон, EA провела 15 февраля внутреннее совещание, где главной темой обсуждения был провал Battlefield 2042. Лора Мили, глава внутренних студий Electronic Arts, назвала причины, по которым провалилась игра. Одна из причин — Halo Infinite. Вот что пишет инсайдер Том Хендерсон:

После запуска игры DICE выпустила патчи для 1-го и 0-го дня, чтобы еще больше сократить количество ошибок. На этом Миле продолжила и сказала, что запуск Battlefield 2042 и исправления означают, что «игра была стабильной» и «ранний критический прием был хорошим». Однако, по словам EA, все изменилось, и этим поворотом стало *откашливание*, неожиданный выпуск многопользовательской игры Halo: Infinite (хотел бы я пошутить). По словам Миле, сравнение между обеими играми было неблагоприятным, потому что Halo Infinite была очень отточенной игрой, тогда как Battlefield 2042 содержала ошибки и не была такой отполированной.

Помимо конкуренции с Halo Infinite, в качестве причин провала Battlefield 2042 назвали новый движок, удаленную разработку столь масштабного проекта (из-за пандемии), не самое лучшее техническое состояние игры на релиизе. Интересно сказать, Мили отмечает, что проблемы технического плана и раньше были присущи играм Battlefield 2042 на релизе, но сейчас игроки имеют другие ожидания от игр на старте.