Elden Ring уже доступна для предзагрузки на приставках Xbox





Elden Ring — самая ожидаемая игра конца февраля, которую некоторые журналисты после превью уже называют «игрой поколения». Проект выходит 25 февраля, и игроки, которые намерены проходить его на приставках Xbox, уже могут предварительно загрузить Elden Ring.

На Xbox One и Xbox Series X | S стартовала предварительная загрузка Elden Ring. По предварительной загрузке игроки должны скачать порядка 49 Гб на Xbox Series X | S и Xbox One X. На Xbox One и Xbox One S загрузить потребуется 30 Гб. Вероятно, еще к релизу игры студия FromSoftware выпустит «патч первого дня», который тоже потребует некоторую загрузку.

На Playstation 5 и PC предварительная загрузка Elden Ring пока не стартовала. Ходят слухи, что она начнется за 2 дня до релиза игры — 23 февраля.

Отметим, что полноценные обзоры от журналистов на Elden Ring еще не появились. Тем не менее, лидеры мнений уже тестируют игру, и они смогут опубликовать свои обзоры, когда спадет эмбарго — 23 февраля в 18:00 по московскому времени.