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Еще 6 игр из Game Pass Ultimate получают поддержку сенсорного управления

Еще 6 игр из Game Pass Ultimate получают поддержку сенсорного управления


Поддержка сенсорного управления имеется уже более чем в 100 играх из Game Pass Ultimate. Как отмечает сама Microsoft, сенсорное управление в играх пользуется высоким спросом.

Напомним, что сервис Game Pass Ultimate дает доступ к Xbox Cloud Gaming (облачному игровому сервису), и играть в проекты из «облака» можно при помощи геймпада или при помощи сенсорного управления, если оно реализовано в самой игре. И проектов с сенсорным управлением становится все больше.

Сегодня Microsoft сообщила, что еще 6 игр из Game Pass Ultimate получают поддержку сенсорного управления. Теперь в них можно играть на смартфонах и планшетах без подключения геймпада — вот эти игры:



Dreamscaper



Firewatch



Lake



The Pedestrian



Yakuza 3 Remastered



Yakuza 4 Remastered

Сервис Xbox Cloud Gaming официально на территории России пока не запущен.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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