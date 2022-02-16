Еще 6 игр из Game Pass Ultimate получают поддержку сенсорного управления





Поддержка сенсорного управления имеется уже более чем в 100 играх из Game Pass Ultimate. Как отмечает сама Microsoft, сенсорное управление в играх пользуется высоким спросом.

Напомним, что сервис Game Pass Ultimate дает доступ к Xbox Cloud Gaming (облачному игровому сервису), и играть в проекты из «облака» можно при помощи геймпада или при помощи сенсорного управления, если оно реализовано в самой игре. И проектов с сенсорным управлением становится все больше.

Сегодня Microsoft сообщила, что еще 6 игр из Game Pass Ultimate получают поддержку сенсорного управления. Теперь в них можно играть на смартфонах и планшетах без подключения геймпада — вот эти игры:

DreamscaperFirewatchLakeThe PedestrianYakuza 3 RemasteredYakuza 4 Remastered

Сервис Xbox Cloud Gaming официально на территории России пока не запущен.