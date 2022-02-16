Геймплей Cyberpunk 2077 показали на Xbox Series X и Playstation 5





Студия CD Project Red опубликовала на своем официальном канале Youtube 30-минутное видео с геймплеем Cyberpunk 2077 с приставки Xbox Series X. Такое же видео было опубликовано с геймплеем с Playstation 5. Разработчики описывают обновление следующим образом:

С обновлением Cyberpunk 2077 использует преимущества дополнительной мощности консольного оборудования новейшего поколения, включая функции трассировки лучей и 4K с динамическим масштабированием, более быструю загрузку и множество других визуальных и технических улучшений.

Ниже можно посмотреть, как смотрится игра после обновления на консоли нового поколения Microsoft — Xbox Series X.

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Там же был опубликован геймплей с Playstation 5 — его можно видеть ниже.

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