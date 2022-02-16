Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Главный тренер хоккейной сборной России на ОИ объяснил, чем иностранные журналисты лучше отечественных

Главный тренер хоккейной сборной России на ОИ объяснил, чем иностранные журналисты лучше отечественных

Главный тренер хоккейной сборной России на ОИ объяснил, чем иностранные журналисты лучше отечественных

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу над Данией (3:1) в четвертьфинале Олимпиады в Пекине. Он сравнил российских журналистов с иностранными и отметил, что устал от негатива.

"Когда общаюсь с иностранными журналистами, там все вопросы про позитив и спорт. А у нас же почему-то придумывают всякую чушь и столько негатива. Уже правда устал от этого", - сказал тренер в интервью "Спорт-Экспресс".


По словам Жамнова, ему важнее всего, чтобы его подопечные хорошо играли на соревнованиях. А о везучести игроков в этом турнире можно будет поговорить после 20 февраля, добавил он.

Нам очень везет на этом турнире? Давайте поговорим об этом после 20 числа. Мне главное, чтобы ребята расслабились и просто заиграли в хоккей. Они все умеют играть. Хочется, чтобы сняли с себя груз и начали играть в свое удовольствие.

Сборная России вышла в полуфинал Олимпиады и может сыграть против Швейцарии, если эта сборная победит Финляндию. В случае поражения швейцарцев отечественные игроки встретятся с победителем игры Швеция - Канада.

Ранее Ruposters писал, что хоккеист Овечкин установил очередной рекорд НХЛ.

Олимпиада в Пекине российские журналисты Алексей Жамнов главный тренер сборной России по хоккею
# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Вы не поверите! Это реальные названия лекарств, от которых можно надорвать живот
Вы не поверите! Это реальные названия лекарств, от которых можно
В Вологодской области весной 2022 года стартует капитальный ремонт двух школ
В Вологодской области весной 2022 года стартует капитальный ремонт
Станислав Садальский показал Людмилу Максакову в бикини
Станислав Садальский показал Людмилу Максакову в бикини
41-летний избранник Надежды Бабкиной заметно преобразился
41-летний избранник Надежды Бабкиной заметно преобразился
EA считает, что Halo Infinite — одна из причин провала Battlefield 2042
EA считает, что Halo Infinite — одна из причин провала Battlefield
Игроки требуют, чтобы в геймпады Xbox добавили гироскоп
Игроки требуют, чтобы в геймпады Xbox добавили гироскоп
Главный тренер хоккейной сборной России на ОИ объяснил, чем иностранные журналисты лучше отечественных
Главный тренер хоккейной сборной России на ОИ объяснил, чем
Будущие лекарства выведут из строя «белки-насосы» возбудителя туберкулеза
Будущие лекарства выведут из строя «белки-насосы» возбудителя
Лавров уличил Запад в воровстве идей у России
Лавров уличил Запад в воровстве идей у России
Интернет появится в 83 школах Забайкалья по нацпроекту «Образование»
Интернет появится в 83 школах Забайкалья по нацпроекту «Образование»
Анна Семенович сообщила о результатах пластики
Анна Семенович сообщила о результатах пластики
Сати Казанова была любовницей миллиардера
Сати Казанова была любовницей миллиардера

Топ на сегодня

Бесплатная пробная версия Cyberpunk 2077 уже доступна на Xbox
Бесплатная пробная версия Cyberpunk 2077 уже доступна на Xbox
Муж Татьяны Навки рассказал о шутках Владимира Путина про войну
Муж Татьяны Навки рассказал о шутках Владимира Путина про войну
Как время и человек меняют окружающий мир
Как время и человек меняют окружающий мир
Хидеки Камия: «я совершенно серьезно» по поводу Scalebound для Xbox
Хидеки Камия: «я совершенно серьезно» по поводу Scalebound для Xbox
«Смена» присоединилась к акции поддержки спортсменов олимпийской сборной России
«Смена» присоединилась к акции поддержки спортсменов олимпийской

Еще по теме

Знарок: все начинается заново 
Главный тренер хоккейной сборной России подписал контракт со СКА
Быков: Сборная Канады победит на Кубке мира по хоккею
В Федерации волейбола сообщили о бесплатной работе Алекно со сборной России