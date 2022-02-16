Главный тренер хоккейной сборной России на ОИ объяснил, чем иностранные журналисты лучше отечественных

Вадим Карасев

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу над Данией (3:1) в четвертьфинале Олимпиады в Пекине. Он сравнил российских журналистов с иностранными и отметил, что устал от негатива.

"Когда общаюсь с иностранными журналистами, там все вопросы про позитив и спорт. А у нас же почему-то придумывают всякую чушь и столько негатива. Уже правда устал от этого", - сказал тренер в интервью "Спорт-Экспресс".

По словам Жамнова, ему важнее всего, чтобы его подопечные хорошо играли на соревнованиях. А о везучести игроков в этом турнире можно будет поговорить после 20 февраля, добавил он.

Нам очень везет на этом турнире? Давайте поговорим об этом после 20 числа. Мне главное, чтобы ребята расслабились и просто заиграли в хоккей. Они все умеют играть. Хочется, чтобы сняли с себя груз и начали играть в свое удовольствие.

Сборная России вышла в полуфинал Олимпиады и может сыграть против Швейцарии, если эта сборная победит Финляндию. В случае поражения швейцарцев отечественные игроки встретятся с победителем игры Швеция - Канада.

Ранее Ruposters писал, что хоккеист Овечкин установил очередной рекорд НХЛ.

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