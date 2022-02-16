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Игроки хотят 60 FPS в Cyberpunk 2077 на Xbox Series S, разработчики «изучают» проблему

Игроки хотят 60 FPS в Cyberpunk 2077 на Xbox Series S, разработчики «изучают» проблему


Вчера вышло обновление Cyberpunk 2077 до приставок нового поколения — Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5. Апдейт стал доступен в рамках патча 1.5, который существенно изменил и исправил работу игры. Но пользователи консолей Xbox Series S остались недовольный проделанной студией CD Projekt Red работой.

Игра Cyberpunk 2077 после обновления до нового поколения консолей предлагает на Xbox Series S только один режим — 1440p при 30 FPS. Игроки пишут, что разработчики не реализовали 60 FPS на Xbox Series S, просто потому что «не хотели». Некоторые говорят, что «не будут устанавливать игру, которая работает только в 60 FPS». Негатива от владельцев Xbox Series S действительно много, при этом, как показали тесты, игра Cyberpunk 2077 работает на Xbox Series S в стабильных 30 FPS. Отметим, что в 1440p при 30 FPS игра работает и на Xbox One X.


Студия CD Projekt Red заявиила на официальном форуме, что «изучает» возможность повышения частоты кадров на Xbox Series S в Cyberpunk 2077 до 60 FPS.

Недавно похожая ситуация наблюдалась с Dying Light 2 для Xbox Series S, и тогда разработчики из Techland пообещали в будущем попробовать найти решение предложить 60 FPS на младшей консоли Xbox нового поколения. Пока решение найдено не было.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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