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Игроки требуют, чтобы в геймпады Xbox добавили гироскоп

Игроки требуют, чтобы в геймпады Xbox добавили гироскоп


Геймпады Xbox Series X | S практически не отличаются от геймпадов Xbox One, тогда как в новом поколении консолей Sony игроков ждали гораздо более заметные изменения в контроллере. Игроки с консолями Microsoft уже некогда отмечали, что хотели бы видеть поддержку гироскопа в геймпаде Xbox, но с новым поколением Microsoft этого не реализовала. Сейчас поднялась новая волна недовольства на этот счет.

Вчера разработчики Fortnite объявили, что реализовали в игре прицеливание при помощи гироскопа на всех устройствах, где это возможно: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC и устройства на Android. В этом списке платформ не оказалось Xbox, поскольку геймпады Xbox лишены гироскопа. Ниже можно посмотреть на видео, как теперь выглядит процесс прицеливания в Fortnite с использованием гироскопа.


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Многие игроки в Twitter обращаются к Microsoft и разработчикам Fortnite, отмечая свое недовольство отсутствием данной функции в Xbox. Реализовать на геймпадах Xbox One и Xbox Series X | S это сейчас технически не представляется возможным. Тем не менее, игроки требуют, чтобы Microsoft добавила гироскоп хотя бы с одним из будущих обновлений геймпадов Xbox (выпуском новых моделей), указывая, что с кроссплатформенным мультиплеером теперь игроки с консолями Xbox в менее выгодном положении, чем игроки с любыми другими платформами.


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По материалам: newxboxone

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