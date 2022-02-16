Игроки требуют, чтобы в геймпады Xbox добавили гироскоп





Геймпады Xbox Series X | S практически не отличаются от геймпадов Xbox One, тогда как в новом поколении консолей Sony игроков ждали гораздо более заметные изменения в контроллере. Игроки с консолями Microsoft уже некогда отмечали, что хотели бы видеть поддержку гироскопа в геймпаде Xbox, но с новым поколением Microsoft этого не реализовала. Сейчас поднялась новая волна недовольства на этот счет.

Вчера разработчики Fortnite объявили, что реализовали в игре прицеливание при помощи гироскопа на всех устройствах, где это возможно: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC и устройства на Android. В этом списке платформ не оказалось Xbox, поскольку геймпады Xbox лишены гироскопа. Ниже можно посмотреть на видео, как теперь выглядит процесс прицеливания в Fortnite с использованием гироскопа.

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Многие игроки в Twitter обращаются к Microsoft и разработчикам Fortnite, отмечая свое недовольство отсутствием данной функции в Xbox. Реализовать на геймпадах Xbox One и Xbox Series X | S это сейчас технически не представляется возможным. Тем не менее, игроки требуют, чтобы Microsoft добавила гироскоп хотя бы с одним из будущих обновлений геймпадов Xbox (выпуском новых моделей), указывая, что с кроссплатформенным мультиплеером теперь игроки с консолями Xbox в менее выгодном положении, чем игроки с любыми другими платформами.

Cool idea



But Xbox doesn’t have gyro built into the controllers



And Cross-play is almost forced



And if gyro controls turnout to be more viable than default stick controls, then Xbox players will be at a major disadvantage against almost every other platform — JayMiester (@JayMiester_) February 15, 2022



