Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Дев

Вадим Карасев

Девы — крайне необычные люди. Уже в детстве у них проявляются особые таланты вроде высокой эмпатии и проницательности. Астрологи рассказали, как нужно называть мальчиков и девочек такого Знака Зодиака, чтобы сделать их удачливее по жизни.

Девы относятся к стихии Земли, как и, к примеру, Тельцы, про имена для которых мы уже рассказывали ранее. Несмотря на это сходство, подход к выбору имени для этих детей кардинально отличается.

Имена для девочек-Дев

Девам женского пола нужно чувственное имя, которое будет ассоциироваться у окружающих и у нее самой с чем-то приятным и красивым. Оказывается, привлекательность женского имени во многим зависит от наличия в нем большого числа гласных звуков. Получается, что самыми лучшими именами для девочек этого Знака будут те, в которых больше именно гласных: Алиса, Зоя, Агния, Ава, Агата, Алина, Илона, Ирина и так далее.

Чувственность имени, по мнению экспертов, зависит от наличия в нем таких букв, как «М» и «Л». Самые чувственные имена для девочек-Дев: Людмила, Магдалина, Матильда, Мелания, Мирослава, Наталья, Нелли, Ольга, Стелла, Лидия, Лада, Юлия.

Имена для мальчиков-Дев

Согласно наблюдениям, мужчины, рожденные под этим Знаком, весьма ответственны. Если не назвать мальчика правильным именем, есть вероятность того, что его ответственность с возрастом заменится ветреностью и инфантильностью.

За ответственность в имени отвечает буква С, а, точнее, ее отсуствие. «С» — значит спонтанность. Старайтесь называть мальчика так, чтобы в имени не было этой буквы.

Мальчикам-Девам порой не хватает целеустремленности и веры в себя. За эти качества отвечают такие буквы, как «Т», «Д». Если вы хотите, чтобы ваш сын был более сильным ментально, назовите его Тимуром, Дмитрием, Андреем, Леонидом, Федором, Петром, Виталием или Валентином.