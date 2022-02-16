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Интернет появится в 83 школах Забайкалья по нацпроекту «Образование»

Интернет появится в 83 школах Забайкалья по нацпроекту «Образование»

В 2022 году интернет будет проведен в 83 школы Забайкалья по региональному проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». В 2021 году оборудование было установлено в 108 школах. Всего с 2019 года участниками программы стали 220 школ региона из 560.

«Мы достигли целевых показателей по обеспечению доступа школ к интернету, а также к цифровым сервисам для педагогов и обучающихся. В прошлом году в 108 образовательных организациях было установлено компьютерное оборудование, обеспечившее доступом в интернет 27 тысяч обучающихся, в 2022 году к ним добавятся более 92 тысяч детей и около 7,5 тысячи педагогических работников», – отмечает и. о. министра образования и науки Забайкалья Евгений Егоров.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество

По материалам: edu.ru

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