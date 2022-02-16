Иосиф Пригожин смешно ухаживал за Валерией

Продюсер рассказал о певице Валерии и ее муже. Виктор Дробыш рассказал о взаимоотношениях Валерии и Иосифа Пригожина. Композитор уверен, что певице невероятно повезло с мужем. Валерия и Иосиф Пригожин вместе уже почти 20 лет. Их отношения развивались на глазах у Виктора Дробыша. Тогда, в начале 2000-х, певица пыталась вернуться на сцену после болезненного развода с Александром Шульгиным и доверилась Виктору Яковлевичу, подписав с ним контракт, после чего началась утомительная работа в студии. «Вообще-то Иосиф очень мешал нам работать. Мы записывали песни в студии, нам нужна была полная тишина. И тут скрипела дверь и появлялась его лысая голова. Пригожин говорил: «Лерочка, а давай пойдем в японский ресторан». Она отвечала: «Иосиф, мы записываем песню, пожалуйста, дайте нам работать». Но он упорно гнул свою линию: «А может быть, в другое место, там мой друг такую шурпу делает!». Помню, я смеялся: «Лера, слушай, такое ощущение, что ты у нас приехала из голодного края. Он все время пытается тебя накормить». А поскольку Валерия ест очень мало, я даже думал сначала, что у Иосифа нет никаких шансов. Потому что, кроме жратвы, он не предлагал ей ничего», — поделился воспоминаниями Дробыш.Валерия с мужем Так или иначе, устоять перед натиском Пригожина певица не смогла. Довольно быстро она поняла, что хочет провести с этим человеком всю жизнь. Ну а Иосиф окружил артистку и ее наследников заботой. «Пригожин был готов ради нее на любые поступки. И ради ее детей — тоже. И когда на праздновании дня рождения Иосифа до меня доходит очередь поздравлять, я произношу такой тост: «Этот человек — один из немногих людей на Земле, которые так относятся не к своим детям. Он настолько сильно вложился в них, что стал им ближе, чем родной отец». И этот его поступок гораздо сильнее, чем какие-то победы в шоу-бизнесе», — уверен композитор. Сейчас Пригожин тратит все свое время на развитие карьеры жены. Валерия же не устает доказывать, что она не зря обрела свою баснословную популярность. Вот только Дробыш далеко не всегда согласен с теми способами продвижения, которые используют его друзья. «Сегодня, на мой взгляд, Валерия не должна соревноваться ни с кем: ни с молодежью, ни с рэперами, ни с начинающими певицами. Надо сделать какой-то такой шаг, чтобы стать еще одной нашей недосягаемой дивой. Тут стоит поучиться у Пугачевой. Порой я даже пытаюсь донести до Иосифа Пригожина свое мнение, по-моему, он делает много ошибочных движений. Валерия поет большое количество средних песен, слишком часто принимает участие в разных телепроектах. А постоянная погоня за сегодняшним хайпом приведет к тому, что найдутся те, кто тебя перехайпует», — подчеркнул музыкант. В интервью для издания «7 дней» Дробыш подчеркнул, что готов еще много лет писать хиты для Валерии. Они с артисткой всегда были на одной волне, сохраняя при этом исключительно дружеские отношения. Композитор вообще не замечен в подозрительных связях последние 15 лет, ведь он без ума влюблен в свою супругу Татьяну.