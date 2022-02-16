Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иосиф Пригожин в шоке, что делают политики с Камилой Валиевой

Иосиф Пригожин в шоке, что делают политики с Камилой Валиевой
Продюсер Иосиф Пригожин высказал свое недовольство. Пока на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине разворачивается борьба за медали в женском одиночном катании, в России общественность пытается всеми силами поддержать отечественную спортсменку Камилу Валиеву, которой предстоит выйти на лед после громкого скандала с положительным допинг-тестом. Высказался о шумихе на Играх и Иосиф Пригожин. Продюсер, часто комментирующий резонансные события в России и мире, выступил в поддержку 15-летней спортсменки и всей российской сборной. «То, что происходит на Олимпиаде с нашими спортсменами – это возмутительно и недопустимо, а в случае с нашей молодой, юной спортсменкой, еще ребенком, это вообще бесчеловечно. Камила Валиева только делает свои первые шаги в спорте. Талантливый человек, а взрослые ребята используют ее в своих играх…», — посетовал муж певицы Валерии.
Иосиф Пригожин Пригожин вспомнил и о том, что отечественным атлетам запрещено использовать национальный флаг и гимн, однако призывал их не отчаиваться, ведь в их честь звучит не менее легендарная музыка Петра Ильича Чайковского. «Я уверен, что зачастую у нас вопреки получается лучше, чем благодаря. Русские спортсмены выходят на Олимпиаде под великую музыку выдающегося композитора, которого знает весь мир и который является нашей национальной гордостью и нашим достоянием. Печально, что политика сегодня вмешивается в спорт, культуру и во все сферы человеческого бытия. Лично я разочарован в такой демократии», — добавил продюсер в своем видеообращении, опубликованном в Инстаграм. Напомним, Камилу Валиеву обвинили в использовании допинга, после того как в ее пробе нашли следы запрещенного сердечного препарата. Тесты фигуристка сдавала еще на чемпионате России в декабре месяце, но их результаты стали известны уже во время Олимпиады. Однако спортсменка утверждает, что не принимала данного лекарства, а в ее организм оно могло попасть из-за дедушки, которому как раз и прописан триметазидин.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Elden Ring уже доступна для предзагрузки на приставках Xbox
Elden Ring уже доступна для предзагрузки на приставках Xbox
Shadow Warrior 3 ушла «на золото», игру больше не перенесут
Shadow Warrior 3 ушла «на золото», игру больше не перенесут
В региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в Санкт-Петербурге участвуют более 1 тысячи человек
В региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в Санкт-Петербурге
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Дев
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Дев
Сын Владимира Жириновского молится о его жизни
Сын Владимира Жириновского молится о его жизни
Дарья Мельникова снялась в пикантной фотосессии
Дарья Мельникова снялась в пикантной фотосессии
Иосиф Пригожин в шоке, что делают политики с Камилой Валиевой
Иосиф Пригожин в шоке, что делают политики с Камилой Валиевой
Ольга Бузова в очередной раз публично унизила Дмитрия Тарасова
Ольга Бузова в очередной раз публично унизила Дмитрия Тарасова
Определить траекторию профессионального развития педагога поможет авторский факультатив в ТГПУ
Определить траекторию профессионального развития педагога поможет
Битва книг. "Дочь своего отца" и "Все свободны: история о том, как в 1996 году в России закончились выборы"
Битва книг. "Дочь своего отца" и "Все свободны:
Максим Галкин показал, как Гарри и Лиза возвращаются из школы с рюкзаками и сумками
Максим Галкин показал, как Гарри и Лиза возвращаются из школы с
Иосиф Пригожин смешно ухаживал за Валерией
Иосиф Пригожин смешно ухаживал за Валерией

Топ на сегодня

Дмитрий Маликов показал редкий снимок с женой в честь двойного праздника
Дмитрий Маликов показал редкий снимок с женой в честь двойного
Стало известно, как Камила Валиева получила запрещенный препарат
Стало известно, как Камила Валиева получила запрещенный препарат
Слух: Mad Max 2 от Avalanche Studios может быть в разработке
Слух: Mad Max 2 от Avalanche Studios может быть в разработке
Бесплатная пробная версия Cyberpunk 2077 уже доступна на Xbox
Бесплатная пробная версия Cyberpunk 2077 уже доступна на Xbox
Муж Татьяны Навки рассказал о шутках Владимира Путина про войну
Муж Татьяны Навки рассказал о шутках Владимира Путина про войну

Еще по теме

Иосиф Пригожин рассказал об избиении Авраама Руссо
Иосиф Пригожин с волосами удивил поклонников
Пригожин призывает бойкотировать «Евровидение-2017» в Украине
Иосиф Пригожин поздравил дочь Елизавету с юбилеем