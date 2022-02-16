Юлия Савичева отметила 35-летие вместе с родителями

Певица Юлия Савичева поделилась фото с родителями, с которыми и отпраздновала свой день рождения. По-видимому, муж и дочь пока остались в Португалии. Известная певица Юлия Савичева появилась на свет в Кургане в семье музыкантов. Звезда росла в творческой атмосфере. Станислав Борисович и Светлана Анатольевна были не против, чтобы дочь пошла по их стопам. Они с радостью поддерживали любимую девочку. Юлия Савичева очень благодарна отцу и маме за все, что они для нее сделали. В личном блоге артистка поделилась милыми семейными фото с торжества.Юлия Савичева с родителями «Я безумно счастлива, что мой небольшой юбилей, мы встретили вместе с моими родителями. Было настолько душевно и творчески, как и всегда в нашей семье. Вокруг была такая атмосфера… 🥰 Передать вам не могу! Мы так зажигали, а как пели мои мама и папа! Просто звезды эстрады💃 Спасибо большое всем за поздравления, я прочитала все ваши комментарии. Спасибо за подарки, за цветы! Праздник удался на славу. А самое главное, что он прошел так, как я хотела - тепло и по-семейному ❤️»— рассказала звезда. «Невероятно счастливая и красивая! Ура!! ❤️», «С днём рождения, дай бог здоровья родителям», «Очень красивые фотографии❤️», «Такое прекрасное и нежное фото 🤍🤍🤍 Желаю крепкого здоровья вашим родителям», «Прекрасная семья», — откликнулись поклонники в Instagram.Юлия Савичева с родителями Напомним, что Юлия Савичева воспитывает единственную дочь. Артистка родила девочку 14 июля 2017 года в Португалии. Певица сделала татуировку на руке в честь малышки. У знаменитости выбиты три буквы А — по инициалам дочери: Аршинова Анна Александровна. К слову, родители певицы редко видятся с внучкой. Аня живет в Португалии с бабушкой и дедом по отцовской линии. Но Станислав Борисович и Светлана Анатольевна часто созваниваются с малышкой по видеосвязи. Кстати, Юлия Савичева тоже долгое время была в разлуке с дочерью. Из-за пандемии коронавируса Португалия закрыла границы для въезда туристов. Артистка почти год получала вид на жительство. Теперь звезда может беспрепятственно прилетать к Ане.