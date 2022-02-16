Как крепкий алкоголь влияет на энергетику и биополе человека

Вадим Карасев

Энергетика человека может быть весьма уязвимой, особенно если неправильно питаться и злоупотреблять вредными для ауры продуктами. Крепкий алкоголь является одним из них.

Ранее мы рассказывали о шести главных причинах потери здоровья и хорошего настроения. Алкоголь является мощнейшим катализатором данного процесса. Старайтесь употреблять его как можно реже или вовсе перестать это делать. Вот несколько причин того, почему это так важно.

Разрушение биополя

Никаких положительных качеств у горячительных напитков точно нет. Чем чаще человек злоупотребляет ими, тем более слабой становится его аура. Сначала закрываются верхние чакры, а затем энергетический упадок распространяется и на нижние.

Данный эффект наблюдается также здесь и сейчас — непосредственно в момент употребления спиртного, в особенности крепкого. Эксперты отмечают, что человека, который находится в состоянии опьянения, очень легко можно сглазить, без труда навести на него порчу.

Самое главное — помнить о том, что систематическое употребление алкоголя не позволяет ауре восстановиться. Со временем они истощается настолько сильно, что появляются физические недуги.

Уничтожение всего хорошего в человеке

Алкоголь уничтожает в нас доброту, оптимизм, снижает эмпатию. Люди, которые часто выпивают, лишены способности чувствовать других людей. Им становится чуждо умение читать чужие эмоции. Они становятся черствыми, отстраненными. Именно из-за этого от них отворачиваются друзья, а близкие перестают с ними общаться.

Снижение продуктивности

Само собой, от крепкого алкоголя, да и от горячительных напитков в целом падает продуктивность. Люди, которые не пьют вовсе, демонстрируют поразительную физическую и эмоциональную выносливость. Те же, кто любит побаловать себя чем-то покрепче, лишается сил, хотя может этого и не замечать.

Снижается красноречие и пропадает харизма

Когда человек пьян, ему кажется, что он самый обаятельный. На самом деле, из-за упадка чакры под названием Вишудха человек перестает нормально формулировать свои мысли — как непосредственно в момент приема крепкого напитка, так и после него. Любители выпить не нравятся окружающим, потому что их покидает умение выражать мысли словами и жестами.