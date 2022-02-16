Ксения Бородина наехала на Ольгу Бузову

Ведущая Ксения Бородина высказалась об Ольге Бузовой. Накануне Ольга Бузова вспомнила, как просила руководство реалити не приглашать Михаила Терехина на должность ведущего «ДОМа-2». По мнению певицы, Ксения Бородина должна была поступить так же в случае с Давой — отказаться от работы с ним. Конфликт Бузовой и Бородиной вновь вспыхнул в с новой силой. Так, вчера певица вспомнила, что во всем помогала бывшей коллеге по реалити, а вот отдачи никогда не получала. Ксения в свою очередь не молчит и указывает Ольге на ее проступки.Ольга Бузова «Обожаю, когда люди строят из себя жертву, все кругом говно, а они святые. Никому с тобой комфортно не было на работе, задай себе вопрос — почему»? Терехина не ведущим звали, а участником. И разрулила этот вопрос не ты, а я, сказав, что уйду с работы навсегда. Зато ты в десна общалась с Ковалевой, которая дружила со мной, а трахалась с Терехиным (бойфрендом Ксении на тот момент)», — написала 38-летняя Бородина этим утром. Анастасия Ковалева тут же вмешалась в конфликт. Бывшая участница реалити эмоционально прокомментировала обвинения в свой адрес. «Боже, женщина, когда ты уже угомонишься?! Ты говорила, что я и Юру Будагова (первый муж Бородиной — прим. «З-ая.ру») у тебя увести хотела, хотя по факту знаешь, как было. Хватит свою неуверенность уже в мир нести. А Оля Бузова перегнала тебя по всем фронтам! Признай это и смирись», — высказалась Ковалева.