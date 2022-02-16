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Ксения Бородина наехала на Ольгу Бузову

Ксения Бородина наехала на Ольгу Бузову
Ведущая Ксения Бородина высказалась об Ольге Бузовой. Накануне Ольга Бузова вспомнила, как просила руководство реалити не приглашать Михаила Терехина на должность ведущего «ДОМа-2». По мнению певицы, Ксения Бородина должна была поступить так же в случае с Давой — отказаться от работы с ним. Конфликт Бузовой и Бородиной вновь вспыхнул в с новой силой. Так, вчера певица вспомнила, что во всем помогала бывшей коллеге по реалити, а вот отдачи никогда не получала. Ксения в свою очередь не молчит и указывает Ольге на ее проступки.
Ольга Бузова «Обожаю, когда люди строят из себя жертву, все кругом говно, а они святые. Никому с тобой комфортно не было на работе, задай себе вопрос — почему»? Терехина не ведущим звали, а участником. И разрулила этот вопрос не ты, а я, сказав, что уйду с работы навсегда. Зато ты в десна общалась с Ковалевой, которая дружила со мной, а трахалась с Терехиным (бойфрендом Ксении на тот момент)», — написала 38-летняя Бородина этим утром. Анастасия Ковалева тут же вмешалась в конфликт. Бывшая участница реалити эмоционально прокомментировала обвинения в свой адрес. «Боже, женщина, когда ты уже угомонишься?! Ты говорила, что я и Юру Будагова (первый муж Бородиной — прим. «З-ая.ру») у тебя увести хотела, хотя по факту знаешь, как было. Хватит свою неуверенность уже в мир нести. А Оля Бузова перегнала тебя по всем фронтам! Признай это и смирись», — высказалась Ковалева.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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