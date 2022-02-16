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Лавров уличил Запад в воровстве идей у России

Лавров уличил Запад в воровстве идей у России

Западные страны в последнее время выдают российские предложения в сфере безопасности за свои собственные, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с бразильским коллегой Карлусом Альберту Франсой.

По его словам, ранее Запад отверг аналогичные инициативы Москвы, а теперь сам стал предлагать то же самое.


"Это не столько предложения Запада, сколько предложения России, которые Запад последние два-три года получал и последовательно отвергал. Теперь, когда мы обострили проблему безопасности в Европе, Запад вынужден был согласиться и даже преподнес их как свои инициативы", - заявил Лавров.

Дипломат подчеркнул, что Россия готова к диалогу, предлагаемому западными странами, но не собирается поступаться своими принципиальными требованиями, в числе которых нерасширение НАТО на восток.

Как писал Ruposters, ранее Лавров заявил о том, что Москва подготовила ответ на реакцию США и НАТО на российские предложения о гарантиях безопасности.

Сергей Лавров гарантии безопасности Запад
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По материалам: uposters.ru

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