Лунный день сегодня 16 февраля 2022 года

Вадим Карасев

Каждый новый день дается нам для того, чтобы не повторять ошибок прошлого. Поэтому старайтесь не тратить время и силы впустую. Астрологи рассказали, как сделать эту среду удачной и каких проблем стоит остерегаться.

Обычно, третий день недели отличается повышенным трудолюбием и динамикой, но сегодня с активностью лучше немного повременить. Первая проблема — это негативный аспект Венеры и Марса. Вторая — Полнолуние. Чего точно не стоит делать, так это идти к цели не напролом. Будьте чуточку хитрее и мудрее. Если вы почувствуете, что удача отвернулась от вас, вернуть везение вам помогут три простых способа.

Фаза Луны: начинается 16 лунный день. Полная Луна во Льве означает, что в важных вопросах важно быть начеку. Также сегодня не нужно искать скрытый смысл в поступках и словах окружающих. Многие из нас под действием луны станут действовать спонтанно и необдуманно.

Магнитные бури 16 февраля: сегодня магнитной бури не предвидится, так как вспышек на Солнце не было.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

умеренная физическая активность;щедрость;дипломатия;доброта;прогулки.ложь и притворство;риски, авантюры;пассивность и уныние.

Сегодня лучше не заниматься домашними делами — по крайней мере слишком активно. Не нужно мыть полы, а вот окна и зеркала протереть стоит. Так энергетика в доме будет более чистой и спокойной. При наличии времени и желания можно навести порядок в кладовых, на чердаке, в подвале, на балконе. В Полнолуние можно избавиться от захламляющих пространство вещей. Генеральную уборку, стирку или закупку продуктов лучше перенести на более благоприятный день.

Одежда и талисманы удачи на эту среду

Под влиянием Льва нам необходимо чувствовать себя уверенно. Это значит, пришло время таких оттенков как серый, черный, зеленый, синий. Абсолютно неуместными будут красные вещи, яркие и провокационные принты. Можно попробовать правильно подобрать узор на одежде для достижения текущих целей.

Из талисманов астрологи советуют отдать предпочтение оберегам: обсидиану, опалу, алмазу, гематиту или ониксу. Дополнить образ можно будет изделиями из мельхиора или серебра. Такие украшения тоже обладают защитными свойствами.

Настроение и здоровье 16 февраля

В этот 16 лунный день полезно заняться чем-то, что связано с природой, — прогуляться на свежем воздухе, посетить красивые места, поухаживать за садом, домашними растениями. Длительное уединение может привести к всплеску негатива и резкому ухудшению настроения.





Для эмоционального равновесия можно сделать простые физические упражнения. Пассивность противопоказана: отдых нужен, но он обязательно должен быть активным. В противном случае накопленная энергия выйдет наружу в виде агрессии и других отрицательных эмоций.

Финансы и работа в 16 лунный день

Астрологи предупреждают: в сфере работы и карьеры многое может пойти наперекосяк, особенно если действовать на эмоциях. Дела, которые требуют точных и продуманных действий, лучше перенести на завтрашний день. Лучшая стратегия на сегодня — гибкость в любых рабочих вопросах.

Если не жадничать, вы сможете извлечь выгоду даже из заведомо проигрышных ситуаций. Эта среда — не самый лучший день для отстаивания своих интересов и споров. Решение финансовых вопросов и ненужные покупки лучше отложить. То же самое касается командировок. В дороге могут возникнуть трудности.

Любовь и отношения по лунному календарю

Под влиянием аспекта полной Луны во Льве может резко поменяться наше мнение на счет партнера и текущих отношений в целом. Возрастет вероятность ссор в парах, которые встречаются относительно недолгое время. Если в ваших отношениях давно царят разногласия, Луна усугубит положение дел.

Всех, кто давно находится в отношениях и не имеет никаких претензий ко второй половинке, ждет обычный день. Астрологи лишь советуют не давать близким людям и любимому человеку пустых обещаний. Будьте открытыми и честными — не создавайте себе проблем на пустом месте.