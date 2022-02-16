Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 16 февраля 2022 года

Лунный день сегодня 16 февраля 2022 года

Каждый новый день дается нам для того, чтобы не повторять ошибок прошлого. Поэтому старайтесь не тратить время и силы впустую. Астрологи рассказали, как сделать эту среду удачной и каких проблем стоит остерегаться.


Обычно, третий день недели отличается повышенным трудолюбием и динамикой, но сегодня с активностью лучше немного повременить. Первая проблема — это негативный аспект Венеры и Марса. Вторая — Полнолуние. Чего точно не стоит делать, так это идти к цели не напролом. Будьте чуточку хитрее и мудрее. Если вы почувствуете, что удача отвернулась от вас, вернуть везение вам помогут три простых способа. 

Фаза Луны: начинается 16 лунный день. Полная Луна во Льве означает, что в важных вопросах важно быть начеку. Также сегодня не нужно искать скрытый смысл в поступках и словах окружающих. Многие из нас под действием луны станут действовать спонтанно и необдуманно.

Магнитные бури 16 февраля: сегодня магнитной бури не предвидится, так как вспышек на Солнце не было.

Что принесет удачу сегодня


умеренная физическая активность;
щедрость;
дипломатия;
доброта;
прогулки.

Что отпугнет успех в этот день


ложь и притворство;
риски, авантюры;
пассивность и уныние.

Домашние дела по лунному календарю

Сегодня лучше не заниматься домашними делами — по крайней мере слишком активно. Не нужно мыть полы, а вот окна и зеркала протереть стоит. Так энергетика в доме будет более чистой и спокойной. При наличии времени и желания можно навести порядок в кладовых, на чердаке, в подвале, на балконе. В Полнолуние можно избавиться от захламляющих пространство вещей. Генеральную уборку, стирку или закупку продуктов лучше перенести на более благоприятный день.

Одежда и талисманы удачи на эту среду


Под влиянием Льва нам необходимо чувствовать себя уверенно. Это значит, пришло время таких оттенков как серый, черный, зеленый, синий. Абсолютно неуместными будут красные вещи, яркие и провокационные принты. Можно попробовать правильно подобрать узор на одежде для достижения текущих целей.

Из талисманов астрологи советуют отдать предпочтение оберегам: обсидиану, опалу, алмазу, гематиту или ониксу. Дополнить образ можно будет изделиями из мельхиора или серебра. Такие украшения тоже обладают защитными свойствами.

Настроение и здоровье 16 февраля

В этот 16 лунный день полезно заняться чем-то, что связано с природой, — прогуляться на свежем воздухе, посетить красивые места, поухаживать за садом, домашними растениями. Длительное уединение может привести к всплеску негатива и резкому ухудшению настроения.


Для эмоционального равновесия можно сделать простые физические упражнения. Пассивность противопоказана: отдых нужен, но он обязательно должен быть активным. В противном случае накопленная энергия выйдет наружу в виде агрессии и других отрицательных эмоций.

Финансы и работа в 16 лунный день

Астрологи предупреждают: в сфере работы и карьеры многое может пойти наперекосяк, особенно если действовать на эмоциях. Дела, которые требуют точных и продуманных действий, лучше перенести на завтрашний день. Лучшая стратегия на сегодня — гибкость в любых рабочих вопросах.

Если не жадничать, вы сможете извлечь выгоду даже из заведомо проигрышных ситуаций. Эта среда — не самый лучший день для отстаивания своих интересов и споров. Решение финансовых вопросов и ненужные покупки лучше отложить. То же самое касается командировок. В дороге могут возникнуть трудности.


Любовь и отношения по лунному календарю

Под влиянием аспекта полной Луны во Льве может резко поменяться наше мнение на счет партнера и текущих отношений в целом. Возрастет вероятность ссор в парах, которые встречаются относительно недолгое время. Если в ваших отношениях давно царят разногласия, Луна усугубит положение дел.

Всех, кто давно находится в отношениях и не имеет никаких претензий ко второй половинке, ждет обычный день. Астрологи лишь советуют не давать близким людям и любимому человеку пустых обещаний. Будьте открытыми и честными — не создавайте себе проблем на пустом месте.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Юлия Савичева отметила 35-летие вместе с родителями
Юлия Савичева отметила 35-летие вместе с родителями
Даня Милохин получил травмы в центре Москвы
Даня Милохин получил травмы в центре Москвы
Лунный день сегодня 16 февраля 2022 года
Лунный день сегодня 16 февраля 2022 года
Особенности современных офисов в бизнес-парке Greenwood и их преимущества
Особенности современных офисов в бизнес-парке Greenwood и их
Распил донатов по-американски: за что снова судят Навального
Распил донатов по-американски: за что снова судят Навального
GRID Legends добавят 22 февраля в Game Pass Ultimate в рамках 10-часовой пробной версии
GRID Legends добавят 22 февраля в Game Pass Ultimate в рамках
Новый Perfect Dark от The Initiative может быть «игрой-сервисом»
Новый Perfect Dark от The Initiative может быть «игрой-сервисом»
Хидеки Камия: «я совершенно серьезно» по поводу Scalebound для Xbox
Хидеки Камия: «я совершенно серьезно» по поводу Scalebound для Xbox
Сравнение графики и скорости загрузки Cyberpunk 2077 на Xbox Series X и Xbox One
Сравнение графики и скорости загрузки Cyberpunk 2077 на Xbox Series X
Муж Татьяны Навки рассказал о шутках Владимира Путина про войну
Муж Татьяны Навки рассказал о шутках Владимира Путина про войну
Похорошевшая Лариса Гузеева поделилась фото с подругой-актрисой
Похорошевшая Лариса Гузеева поделилась фото с подругой-актрисой
Олимпийский чемпион Виктор Уайлд пообщался с участниками проекта "Больше, чем путешествие"
Олимпийский чемпион Виктор Уайлд пообщался с участниками проекта

Топ на сегодня

Ольга Серябкина высказалась о бывшем
Ольга Серябкина высказалась о бывшем
Лариса Гузеева жестко высказалась об инстателках
Лариса Гузеева жестко высказалась об инстателках
Рената Литвинова поделилась раритетным фото с Земфирой в юбке
Рената Литвинова поделилась раритетным фото с Земфирой в юбке
Виктор Дробыш в очередной раз стал дедушкой
Виктор Дробыш в очередной раз стал дедушкой
Лиза Арзамасова в честь двойного праздника послала Авербуху «домашнюю валентинку»
Лиза Арзамасова в честь двойного праздника послала Авербуху «домашнюю

Еще по теме

Лунный день сегодня 9 сентября 2019 года
Лунный день сегодня 9 января 2022 года
Лунный день сегодня 19 января 2022 года
Лунный день сегодня 15 августа 2021 года