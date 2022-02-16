Максим Галкин показал, как Гарри и Лиза возвращаются из школы с рюкзаками и сумками

Шоумен Максим Галкин поделился свежим видео с детьми. Он запечатлел их возвращающимися после уроков с рюкзаками и сумками. Алла Пугачева в последнее время все чаще выходит в свет. Она видится с друзьями и устраивает шопинг. Певица призналась на днях, что не реагирует на критику, так как быть счастливой — уже отличная реакция. Она в свои 72 года часто экспериментирует с нарядами. За ней любит повторять дочка Лиза. Восьмилетняя девочка зачастую участвует в фотосессиях. Недавно дизайнер Игорь Гуляев подарил ей зимний наряд.Лиза Галкина Обычно дети Примадонны гуляют в саду у замка в деревне Грязь. Но на этот раз Максим Галкин заснял их, когда встретил после школы. Они учатся в Первой гимназии, которая находится в 4 км от их дома. Сын пары Гарри нес рюкзаки и сумки. Он помогал сестре, так как взял и все ее вещи. А вот Лиза грациозно шла в своей новой сливочной дубленке с вышивкой и алой шапке в тон сапожек. «Лизонька, красотка моя!» — восхитился Максим. «Иди, иди!» — сказал он сыну, который на него обернулся. Малыши столько вещей таскают в школу, что сам артист этому ужаснулся. Но обычно детей возят на учебу на машине. Поклонники тоже восхитились тем, как нарядилась Лиза. Многие сравнили ее со Снегурочкой. «Какая Лиза кокетка», «Вот это принцесса растет», «Ну что за куколка», «Восхищает ее кокетство», «Ой, ну что за девочка! Дубленка создана для нее», — прокомментировали кадры пользователи Сети.