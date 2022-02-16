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"Молодёжка ОНФ" организовала акции в поддержку наших олимпийцев

"Молодёжка ОНФ" организовала акции в поддержку наших олимпийцев

"Молодёжка ОНФ" проводит по всей России акции в поддержку спортсменов, выступающих на Олимпиаде.

Тематический флешмоб прошел сегодня в Пензе. Более 60 участников выстроились в форме сердца и олимпийских колец.


Участники кубанской и томской "Молодёжки ОНФ" записали на видео слова поддержки для спортсменов, а заодно попробовали встать на коньки.

Добровольцы Ростовской области в день закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине проведут зарядку с олимпийским чемпионом, а в завершении акции выстроятся в виде флагов ОКР и России.

В Астрахани студенты и школьники нарисовали в университетском парке большой плакат с изображением олимпийцев, а ребята из Брянска снимут ролик с участием многократного чемпиона России и мира по самбо Артема Осипенко и его воспитанников.

Кроме того, с начала Олимпиады команда "Молодёжка ОНФ" запустила онлайн и офлайн акцию #ЗнайНаших. Добровольцы проводят спортивные и оздоровительные мероприятия в поддержку спортсменов из России. Также записывают видеообращения для сборной в тематических местах – на льду, на сноуборде, на горках. К записи видео присоединяются жители, олимпийские чемпионы и известные спортсмены.

Олимпиада Молодежка ОНФ
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По материалам: uposters.ru

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