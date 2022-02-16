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Моргенштерн рассказал о жизни в Дубае: "Ты можешь оказаться самым нищим, и это классно"

Моргенштерн рассказал о жизни в Дубае: "Ты можешь оказаться самым нищим, и это классно"

Моргенштерн впервые поделился подробностями жизни в Дубае. В ноябре артист покинул в Россию из-за обвинений в торговле наркотиками. Теперь рэпер дал интервью "Новому радио" и рассказал о своей новой реальности.

В своих песнях и клипах Моргенштерн часто хвастался богатствами, но в ОАЭ почувствовал себя совсем по-другому:

Тут ты можешь оказаться самым нищим и никчемным опущенцем среди людей, сидящих с тобой за одним столом. Это классно.

По словам рэпера, в Москве ему даже не хотелось выходить из дома, а Дубай — прекрасное и комфортное место.


Он также раскрыл свой ценник на корпоративы — 100 тысяч долларов. Как сообщает Lenta.ru, за такую же сумму выступает Алла Пугачева. Несмотря на преследования со стороны властей, он продолжает заниматься творчеством и дает концерты, по-прежнему оставаясь одним из самых востребованных российских исполнителей.

После всей этой ситуации со Следственным комитетом еще большее количество людей начало интересоваться тем, как у меня дела, как здоровье,

— отметил Моргенштерн.

Вместе с рэпером в Дубае проживает его супруга, модель и блогер Дилара Зинатуллина. В январе Моргенштерн объявил о запуске собственного "свободного и прогрессивного" СМИ и намекнул, что встретился с Павлом Дуровым. Тогда же он выпустил снятый в ОАЭ клип "Почему?", который мгновенно вышел в топ российского YouTube. На сегодняшний день видео посмотрели более 13 миллионов раз.


Хотя клипы Моргенштерна нравятся миллионам людей, сотрудники правоохранительных органов в их число явно не входят. 9 февраля полиция Набережных Челнов возбудила уголовное дело в отношении артиста, обвинив его в пропаганде наркотиков в роликах. В материалах дела упоминаются три клипа: "Новая волна", El problema и Yung Hefner.


Сплетник
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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