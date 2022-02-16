Москалькова попросит Счетную палату заняться тарифами в ЖКХ

12:37 Автор: Юлия Катенёва

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросит Счетную палату уделить внимание росту тарифов в сфере ЖКХ, в том числе, взносов на капремонт. Об этом омбудсмен сообщила, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

По словам Москальковой, в 2019-2020 годах по итогам проверок ведомства выявлены серьезные нарушения по использованию бюджетных средств в секторе жилищно-коммунальных услуг. В этой связи уполномоченного по правам человека интересует, что изменилось к настоящему моменту.

«Я считаю, что очень важно продолжать эту работу», — сказала омбудсмен.

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