Народное голосование: самые привлекательные актеры и актрисы

Существует масса глянцевых изданий и прочих экспертных сообществ, которые раздают награды по своему усмотрению. С мнением критиков народ, как правило, согласен бывает редко. Поэтому люди устраивают свои голосования и составляют собственный рейтинг. Пользователи Reddit решили создать свой топ звёзд, которых они считают самыми привлекательными. Обладатель первого места в этом народном рейтинге набрал аж 29 тысяч голосов.20 место — Ева ГринЗа неё проголосовал 2861 человек.Известна по фильмам «Мечтатели», «Казино «Рояль», «Дом странных детей».19 место — Морена БаккаринЗа неё проголосовали 2905 человек.Известна по фильмам «Дэдпул» и «Дэдпул 2».18 место — Карен ГилланЗа неё проголосовали 3047 человек.Известна по сериалу «Доктор Кто» и фильмам «Стражи Галактики», «Мстители» и «Джуманджи».17 место — Хит ЛеджерЗа него проголосовал 3071 человек.Известен по фильмам «История рыцаря», «Тёмный рыцарь», «Горбатая гора».16 место — Ли ПейсЗа него проголосовали 3078 человек.Известен по фильмам «Запределье», «Стражи Галактики» и серии фильмов «Хоббит».15 место — Марго РоббиЗа неё проголосовали 3100 человек.Известна по фильмам «Отряд самоубийц», «Волк с Уолл-стрит», «Тоня против всех».14 место — Мэтт БомерЗа него проголосовали 3438 человек.Известен по фильмам «Супер Майк XXL» и сериалу «Белый воротничок».13 место — Дэнни де ВитоЗа него проголосовали 4340 человек.Известен по фильмам «Близнецы», «Матильда» и сериалу «В Филадельфии всегда солнечно».12 место — Тимоти ОлифантЗа него проголосовал 4431 человек.Известен по фильму «Хитмэн» и сериалам «Правосудие», «Мандалорец» и «Книга Боббы Фетта».11 место — Кейт БекинсэйлЗа неё проголосовали 4560 человек.Известна по фильмам «Другой мир», «Ван Хельсинг», «Перл-Харбор».10 место — Линда КарделлиниЗа неё проголосовали 4669 человек.Известна по сериалам «Хулиганы и ботаны», «Мёртв для меня».9 место — Мариса ТомейЗа неё проголосовали 4807 человек.Известна по фильмам «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Нет пути домой».8 место — Дженнифер КоннеллиЗа неё проголосовали 5050 человек.Известна по фильмам «Лабиринт», «Реквием по мечте», «Игры разума».7 место — Моника БеллуччиЗа неё проголосовал 5401 человек.Известна по фильмам «Малена», «Необратимость», «007: Спектр».6 место — Ана де АрмасЗа неё проголосовали 13900 человек.Известна по фильмам «Достать ножи», «Не время умирать» и «Бегущий по лезвию 2049».5 место — Рэйчел Вайс в фильме «Мумия»За неё проголосовали 14300 человек.4 место — Брендан Фрейзер в фильме «Джордж из джунглей»За него проголосовали 14300 человек.3 место — Генри КавиллЗа него проголосовали 15900 человек.Известен по фильмам «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и сериалу «Ведьмак».2 место — Магнето из серии фильмов «Люди Икс» в исполнении Майкла ФассбендераЗа него проголосовали 19800 человек.1 место — Красавчик Сквидвард из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны»За него проголосовали 29000 человек.