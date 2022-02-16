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Народное голосование: самые привлекательные актеры и актрисы

Народное голосование: самые привлекательные актеры и актрисы
Существует масса глянцевых изданий и прочих экспертных сообществ, которые раздают награды по своему усмотрению. С мнением критиков народ, как правило, согласен бывает редко. Поэтому люди устраивают свои голосования и составляют собственный рейтинг. Пользователи Reddit решили создать свой топ звёзд, которых они считают самыми привлекательными. Обладатель первого места в этом народном рейтинге набрал аж 29 тысяч голосов.

20 место — Ева Грин

За неё проголосовал 2861 человек.
Известна по фильмам «Мечтатели», «Казино «Рояль», «Дом странных детей».

19 место — Морена Баккарин

За неё проголосовали 2905 человек.
Известна по фильмам «Дэдпул» и «Дэдпул 2».

18 место — Карен Гиллан

За неё проголосовали 3047 человек.
Известна по сериалу «Доктор Кто» и фильмам «Стражи Галактики», «Мстители» и «Джуманджи».

17 место — Хит Леджер

За него проголосовал 3071 человек.
Известен по фильмам «История рыцаря», «Тёмный рыцарь», «Горбатая гора».

16 место — Ли Пейс

За него проголосовали 3078 человек.
Известен по фильмам «Запределье», «Стражи Галактики» и серии фильмов «Хоббит».

15 место — Марго Робби

За неё проголосовали 3100 человек.
Известна по фильмам «Отряд самоубийц», «Волк с Уолл-стрит», «Тоня против всех».

14 место — Мэтт Бомер

За него проголосовали 3438 человек.
Известен по фильмам «Супер Майк XXL» и сериалу «Белый воротничок».

13 место — Дэнни де Вито

За него проголосовали 4340 человек.
Известен по фильмам «Близнецы», «Матильда» и сериалу «В Филадельфии всегда солнечно».

12 место — Тимоти Олифант

За него проголосовал 4431 человек.
Известен по фильму «Хитмэн» и сериалам «Правосудие», «Мандалорец» и «Книга Боббы Фетта».

11 место — Кейт Бекинсэйл

За неё проголосовали 4560 человек.
Известна по фильмам «Другой мир», «Ван Хельсинг», «Перл-Харбор».

10 место — Линда Карделлини

За неё проголосовали 4669 человек.
Известна по сериалам «Хулиганы и ботаны», «Мёртв для меня».

9 место — Мариса Томей

За неё проголосовали 4807 человек.
Известна по фильмам «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Нет пути домой».

8 место — Дженнифер Коннелли

За неё проголосовали 5050 человек.
Известна по фильмам «Лабиринт», «Реквием по мечте», «Игры разума».

7 место — Моника Беллуччи

За неё проголосовал 5401 человек.
Известна по фильмам «Малена», «Необратимость», «007: Спектр».

6 место — Ана де Армас

За неё проголосовали 13900 человек.
Известна по фильмам «Достать ножи», «Не время умирать» и «Бегущий по лезвию 2049».

5 место — Рэйчел Вайс в фильме «Мумия»

За неё проголосовали 14300 человек.

4 место — Брендан Фрейзер в фильме «Джордж из джунглей»

За него проголосовали 14300 человек.

3 место — Генри Кавилл

За него проголосовали 15900 человек.
Известен по фильмам «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и сериалу «Ведьмак».

2 место — Магнето из серии фильмов «Люди Икс» в исполнении Майкла Фассбендера

За него проголосовали 19800 человек.

1 место — Красавчик Сквидвард из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны»

За него проголосовали 29000 человек.
# Актуальные новости

По материалам: Sivator

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