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Народный праздник Починки 16 февраля 2022 года: лучшие обряды на удачу в этот день

Народный праздник Починки 16 февраля 2022 года: лучшие обряды на удачу в этот день

Починки — народный праздник, который отмечается после Сретения Господня. 16 февраля многие вспомнят добрые традиции празднования, а также смогут провести несколько обрядов на удачу в этот светлый день.


Праздник назван Починки не случайно. 16 февраля после православного праздника было принято прибираться в домах, а также готовить инвентарь к скорым полевым работам. Считалось, что в семьях, где никто не сидит без дела, не бывать бедам и неприятностям. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отметить этот добрый праздник в кругу семьи, а также провести один или несколько обрядов, привлекающих удачу.

1. Привлечь удачу и процветание в дом поможет уборка. Для этого важно вымести мусор и пыль из каждого угла по направлению к порогу, а затем промыть пол и входную дверь водой.

2. Обрести удачу поможет и кормление птиц. Им выносят сырые семечки, просо или вареное яйцо, кладут в кормушку и приговаривают: «Птицы далеко летают, много за полет свой повидают. Я их угощу, а они мне удачу привлекут, на крыльях к дому принесут». Чем больше птах соберется у кормушки, тем удачнее пройдет год.

3. Обрести удачу можно благодаря посадкам. В этот день высеивают семена на рассаду или сажают цветок. Посадить можно комнатное растение, способное привлечь финансовую удачу, а также проклюнувшиеся семена, добавив в горшочек с землей пару монет.

4. Попрощаться с бедностью и обрести удачу в делах получится и в том случае, если выбросить испорченные вещи из дома. Разбитая посуда, рваная одежда, старые газеты, пустые бутылки и иные предметы, пришедшие в негодность, нужно заменить на новые, чтобы избежать бедности и неприятностей.


5. Удача не уйдет из дома, если после работ по дому пригласить семью за обеденный стол. Блюда можно готовить любые. Главное, чтобы они были приготовлены с любовью. Заговорить их можно на счастье и процветание семьи.

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По материалам: dailyhoro.ru

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