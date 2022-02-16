No Man’s Sky получила новое крупное обновление Sentinel





Разработчики No Man’s Sky продолжают улучшать свой проект, добавляя в него все больше контента. Сегодня они выпустили очередное обновление, которое называется Sentinel. С этим обновлением в проекте студии Hello Games появляется много интересных нововведений.

Вот что ждет игроков с бесплатным обновлением No Man’s Sky:

Цепочка заданий, связанная со Стражами. Продолжительность ее не разглашается, но отмечается, что она довольно крупная.В игре добавили новых врагов — мехи с джетпаками и огнеметом в стане расы Sentinel.Разработчики отмечают, что кардинально изменили боевую систему, сделав ее более быстрой, вариативной и динамичной.Добавили новое оружие — нейтронную пушку.Количество мультитулов, которые игроки может носить с собой одновременно, увеличилось до шести.

Это далеко не полный список изменений, с полным списком можно ознакомиться на сайте разработчиков.

Напомним, что игра No Man’s Sky доступна в подписке Game Pass.

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