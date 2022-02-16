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Новая вакцина будет защищать от нескольких штаммов коронавируса

Новая вакцина будет защищать от нескольких штаммов коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


22:05  Автор: Жанна Звягина


Источник: РИА Новости



Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в среду сообщил, что новая вакцина против COVID-19 будет поливалентной и обеспечит защиту от нескольких штаммов вируса.

Министерство здравоохранения 16 февраля одобрило Центру имени Гамалеи проведение клинических исследований еще одной вакцины против коронавируса, созданной на основе вирусоподобных частиц — информация об этом появилась в реестре разрешенных клинических испытаний. 

«Это новая вакцина, разработанная на новой платформе. Вакцина будет поливалентной. Мы будем комбинировать различные антигенные варианты s-белка, в том числе «дельту» и «омикрон», — цитирует РИА «Новости» слова академика.

Гинцбург сообщил, что вакцина не содержит живого вируса или генетического материала.

Прививка будет делаться дважды, это необходимо чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител.

Начинаются испытания новой вакцины от коронавируса


На сегодня в России зарегистрировано шесть вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет.



#вакцинация #коронавирус #здравоохранение


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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