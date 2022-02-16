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Официально: Сериал Halo продлили на 2 сезон еще до старта первого

Официально: Сериал Halo продлили на 2 сезон еще до старта первого


В конце марта на Paramount+ выходит первый сезон сериала Halo, который находился в разработке больше 5 лет. Несколько недель назад представили первый трейлер сериала и рассказали о нем ряд деталей, но игроки еще не имели возможность посмотреть новый сериал. Тем не менее, уже известно, что он получит продолжение.

В отчете ViacomCBS (материнская компания Paramount+) содержится информация о сериале Halo. В нем говорится, что авторы не сомневаются в успехе сериала и большой аудитории, которую он заинтересует. Там же сказано, что сериал уже продлен на 2 сезон. Отметим, что ранее об этом появлялись слухи.

Глава Showtime и Paramount+ Дэвид Невинс указывает, что полноценное планирование второго сезона уже сейчас «отражает уверенность в способности этого эпического сериала привлекать и вовлекать зрителей». В качестве шоураннера второго сезона назначен Дэвид Уинер, до этого работавший над сериалами «Дивный новый мир» и «Бойтесь ходячих мертвецов».

Напомним, что релиз сериала Halo состоится 24 марта.


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По материалам: newxboxone

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