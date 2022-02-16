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Ольга Бузова в очередной раз публично унизила Дмитрия Тарасова

Ольга Бузова в очередной раз публично унизила Дмитрия Тарасова
36-летняя ведущая и певица Ольга Бузова жестко высказалась о бывшем муже. Артистка, даже находясь на другом континенте, где она снимается в качестве ведущей в проекте «Звезды в Африке», не упускает из виду бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Артистка уверяет, что не следит за жизнью футболиста, однако ее издевательские посты об экс-супруге, с которым она развелась шесть лет назад, свидетельствуют об обратном. Певица, как выяснилось, в курсе всех карьерных перипетий в жизни спортсмена, а также его попыток выбиться в люди. У себя в «Сторис» Бузова высмеяла желание Тарасова стать блогером, а также уличила Дмитрия в лицемерии. Артистка напомнила, что спортсмен всегда упрекал ее в желании выставлять их жизнь напоказ, а теперь пошел тем же путем, даже в более утрированном варианте.
Дмитрий Тарасов «Из капитала команды «Локомотив» в блогеры! Ну ему как-то нужно кормить семью и миллион родственников… Недавно мне сказали, что он еще и запел! Для меня в его истории странно два пункта: 1 – он так рьяно открещивался от меня, говорил, что брак со мной был ошибкой, оскорблял меня, сливал на меня компромат, чтобы опорочить, а сейчас везде ходит и только лишь говорит обо мне! Так ошибка? Или единственная возможность обеспечивать себя и семью? 2 – человек, который устал от публичности, который говорил #ЛичноеНеПубличное, выставляет все в свои соцсети! Все о своих семье и детях. То есть опять же оказалось, что личное уж очень публичное! Как говорится, охваты сами себя не поднимут!», — пошутила телеведущая. Напомним, прошлой осенью на светском мероприятии Тарасов впервые за долгое время пересекся с Бузовой. На вечеринку футболист пришел с Марго Овсянниковой, у которой снялся в клипе, однако Ольга не стала его игнорировать и посвятила спортсмену целую речь со сцены, заявив, что он теперь кусается локти, видя ее успех.  
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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