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Ольга Бузова высказалась о своей свадьбе

Ольга Бузова высказалась о своей свадьбе
Ведущая и певица Ольга Бузова рассказала, какой будет ее свадьба. Артистка рассказала о будущей свадьбе. Певица поделилась с поклонниками как представляет себе торжество. Телеведущая призналась, что как и любая женщина мечтает о свадьбе, однако на этот раз она будет камерной и только для близких.
Ольга Бузова «Если говорить про свадьбу, то она будет очень маленькая… камерная… Только самые близкие друзья и родные. Я больше не хочу впускать всех в свою личную жизнь», — рассказала Бузова в своем Instagram. Также поющая ведущая призналась, что свадьбу она представляет на озере Гарда, чтобы оттуда можно было отправить в свадебное путешествие на остров Капри. Для торжества Ольга предпочитает простое, элегантное платье. Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара рассталась в 2016 году после четырех лет брака.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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