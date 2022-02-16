Определить траекторию профессионального развития педагога поможет авторский факультатив в ТГПУ

Сотрудники Центра воспитательной работы и молодёжной политики Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) запустили образовательный курс «Профессиональное самоопределение педагога», призванный не только мотивировать обучающихся включиться в студенческую жизнь, но и содействовать в определении траектории профессионального развития, сообщает Минпросвещения России.

Факультатив реализуется в рамках рабочей программы воспитания. В основе курса – совершенствование универсальных компетенций будущего педагога. В рамках факультатива предусмотрены различные формы работы: интерактивы, тренинги по самоопределению, встречи с выпускниками ТГПУ, работающими по профессии, и другие.

Планируется, что обучение покажет студентам перспективы работы педагога и настроит их на самореализацию в профессии. В процессе обучения студентам предстоит познакомиться с универсальными компетенциями, закреплёнными ФГОС наряду с общепрофессиональными: это системное и критическое мышление, разработка и реализация проектов, командная работа и лидерство, коммуникация, межкультурное взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие, безопасность жизнедеятельности.

Курс состоит из 15 занятий, для закрепления материала студенты будут выполнять задания по пройденным темам на ресурсе «Открытой образовательной среды» ТГПУ. Результатом работы в семестре станет проект воспитательного события, которое впоследствии студенты проведут на своих факультетах.

Первые занятия в рамках факультатива уже состоялись в дистанционном формате. На них участники познакомились с понятиями «самоопределение» и «саморазвитие», а также узнали о тех универсальных компетенциях, которые им предстоит сформировать в ходе факультатива, а затем развить в течение всего обучения в вузе.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.