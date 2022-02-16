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Особенности современных офисов в бизнес-парке Greenwood и их преимущества

Какой бы вид бизнеса не приходился Вам по душе – без наличия коммерческого помещения очень тяжело обойтись. Именно поэтому под склад, магазин, ресторан и не только – нередко сдаются помещения, которые каждый может использовать в соответствии с его нуждами.

Бизнес-центр Greenwood

Greenwood предлагает своим клиентам и новым лицам в мире бизнеса аренду офиса в бизнес-центре, площадь которых составляет от 15 до 1117 квадратных метров, по самым приемлемым ценам от собственника. Бизнес-центр Greenwood с радостью откроет свои двери для любых предпринимателей и бизнесменов, которым необходимо арендовать коммерческое помещение для хранения инструментов, товара и не только.

Одно из главных преимуществ БЦ Greenwood – наличие хорошей транспортной развязки. Офисы компании находятся рядом с основными магистралями Москвы, благодаря чему каждый клиент сможет комфортно добраться домой или в любую другую точку города.

При аренде коммерческой недвижимости в бизнес-центре Greenwood клиентам предоставляется выбор из нескольких варинатов помещения: можно арендовать площадь, как с отделкой, так и без нее. От чего зависит итоговая стоимость аренды помещения в бизнес-центре?

  • Класс арендуемого здания.
  • Местоположение и этаж конкретного офиса.

Цена аренды за один квадратный метр начинается от 14 тысяч рублей в среднем. Аренда помещения осуществляется без третьих лиц, без комиссий и строго от собственника.

Преимущества аренды коммерческой недвижимости

Арендатор, который принял решение арендовать помещение внутри бизнес-центра Greenwood получает готовое помещение со всей необходимой инфраструктурой для офиса. Помещения, находящиеся внутри здания, имеют круглосуточную охрану, которая обеспечивает абсолютную безопасность 24/7. Внутри зданий от Greenwood налажено полное видеонаблюдение за каждым помещением, а также пропускная система. Таким образом, каждое помещение от бизнес-центра обеспечено безопасностью для комфортной деятельности арендаторов.

Типы офисов, под которые можно арендовать помещение в бизнес-центре Greenwood:

  • Помещение под склад. Аренда помещения под склад отличается относительно недорогой ценой и хорошей транспортной развязкой, благодаря которой до центра Москвы возможно добраться за 15 минут.
  • Кафе. Помещения соответствуют санитарным нормам Роспотребнадзора, а внутреннее обустройство позволяет комфортно обеспечить место для поваров, бара и зону для расположения гостей.
  • Офис со скоростным интернетом, вентиляцией и прочими удобствами.
# Недвижимость

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