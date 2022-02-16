Педагоги из разных регионов могут принять участие в программе «Наставник будущих физтехов»

Физтех-школа прикладной математики и информатики МФТИ развивает систему наставничества в регионах.

Специалисты школы сформировали систему работы с одаренными школьниками, эта система включает в себя несколько направлений деятельности, одно из них направлено на работу с педагогами – это программа «Наставник будущих физтехов».

Наставниками могут стать студенты, которым интересно заниматься популяризацией математики и информатики, обучать талантливых ребят из разных регионов.

Для этого им предстоит пройти несколько этапов отбора. Специалисты учебного офиса физтех-школы отправляют запросы в регионы, из которых приехали ребята, опрашивают их педагогов.

Затем на личном собеседовании оценивается уровень мотивации молодых людей, и после этого они могут приступать к работе: заниматься со школьниками, решать олимпиадные задания, участвовать в работе летних школ и т. д.

В настоящее время программа наставничества охватывает уже 13 регионов, число студентов-наставников превысило 40 человек.