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Педагоги из разных регионов могут принять участие в программе «Наставник будущих физтехов»

Педагоги из разных регионов могут принять участие в программе «Наставник будущих физтехов»

Физтех-школа прикладной математики и информатики МФТИ развивает систему наставничества в регионах. 

Специалисты школы сформировали систему работы с одаренными школьниками, эта система включает в себя несколько направлений деятельности, одно из них направлено на работу с педагогами – это программа «Наставник  будущих физтехов». 

Наставниками могут стать студенты, которым интересно заниматься популяризацией математики и информатики, обучать талантливых ребят из разных регионов. 

Для этого им предстоит пройти несколько этапов отбора. Специалисты учебного офиса физтех-школы отправляют запросы в регионы, из которых приехали ребята, опрашивают их педагогов. 

Затем на личном собеседовании оценивается уровень мотивации молодых людей, и после этого они могут приступать к работе: заниматься со школьниками, решать олимпиадные задания, участвовать в работе летних школ и т. д.

В настоящее время программа наставничества охватывает уже 13 регионов, число студентов-наставников превысило 40 человек.

# Общество

По материалам: edu.ru

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