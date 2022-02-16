Предоставление лесных участков бизнесу хотят сделать более прозрачным

01:27 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 48567-8

Рослесхоз хотят наделить правом предоставлять лесные участки предпринимателям на приоритетные инвестпроекты. Такой законопроект сенаторов и депутатов планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды 16 февраля.

Документ ожидает рассмотрения в первом чтении.

Он разработан в соответствии с поручением президента по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, прошедшего в сентябре 2020 года. Глава государства поручил внести в законодательство изменения, которые обеспечили бы поэтапную передачу на федеральный уровень полномочий по предоставлению лесных участков, в том числе, необходимых для приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Согласно проекту, решение о выдаче таких участков будет принимать Рослесхоз в порядке, установленном Правительством. Предполагается, что федеральное агентство будет заключать договор аренды с юрлицами или индивидуальными предпринимателями.

В Рослесхозе предложат бизнесу заняться лесовосстановлением за углеродные единицы

Также вводятся основания для одностороннего расторжения такого договора во внесудебном порядке. Среди них: использование участка без проекта освоения лесов, утверждённого по результатам государственной или муниципальной экспертизы; несвоевременная арендная плата за три периода подряд; невыполнение арендатором мероприятий по сохранению лесов и исключение конкретного проекта из перечня приоритетных инвестпроектов.

Как отмечают авторы, инициатива будет способствовать прозрачности и обоснованности предоставления участков на крупные проекты, развитию лесной промышленности, декриминализации лесного комплекса и стимулированию деятельности добросовестных арендаторов.

Рослесхозу хотят разрешить передавать лесные участки на приоритетные инвестпроекты

Сейчас к инвестиционным проектам в области освоения лесов относятся проекты по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку древесных отходов, в том числе в биоэнергетических целях, с минимальным объёмом вложений не менее 2 млрд рублей. Минимальный объём инвестиций в новые проекты по созданию лесной инфраструктуры и производства составляет 3 млрд рублей. В перечне Минпромторга числится 243 таких проекта.

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