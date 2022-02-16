Сати Казанова была любовницей миллиардера

Певица Сати Казанова призналась, что имела связь с женатым мужчиной. Артистка не скрывает, что однажды была любовницей влиятельного миллиардера. От этих отношений она отказалась, поскольку понимала, что они не приведут ни к чему хорошему. В 2018 году в эфир вышел выпуск шоу «Секрет на миллион» на НТВ с Сати Казановой. Во время разговора с Лерой Кудрявцевой певица призналась, что у нее был роман с миллиардером Тимуром Кулибаевым. «Он был женат, да и сейчас в браке. Однако я очень любила этого человека, даже планировала родить ему ребенка. С ним я была как нежный цветок. Он дарил мне бриллианты, потом приобрел машину. Думаю, его супруга догадывалась обо всем, ведь у таких влиятельных людей всегда есть кто-то на стороне», — делилась звезда.Сати Казанова Эта информация так возмутила поклонников, что они засыпали артистку гневными комментариями. Сама Сати на подобные выпады реагировала с присущей ей мудростью. «Волна хейта и критики для меня — дело не новое. Это показывает, насколько лицемерным является общество, насколько люди либо сами хотят делать то же самое, за что они осуждают меня, но побаиваются, либо делают или делали. Как-будто я первая или последняя, у кого был роман с женатым мужчиной в этой стране или в этом мире. Я сделала это с определенной целью и знаю: кому-то это помогло увидеть, что это не тот путь, которого достойна женщина, любящая и уважающая себя. Но тут обязательно важно помнить о главной заповеди — не суди, да не будешь судим», — подчеркнула артистка WMJ. О решении расстаться с миллиардером Казанова ни разу не пожалела. Со временем она обрела личное счастье рядом с фотографом Стефано Тиоццо. Ради Сати итальянец даже перебрался в Россию. Сейчас влюбленные живут преимущественно в Москве, но в будущем планируют перебраться в Европу. «Сложности, конечно, были определенные. Они и сейчас возникают, они в любых отношениях есть. Но мы их решаем очень разумно, у меня муж очень мудрый и терпеливый, чего не скажешь обо мне. Он очень мягко сводит наши конфликты на нет. Мне же, когда я понимаю, насколько он мудр и справедлив, ничего не остается, кроме как согласиться и извиниться. Поэтому все хорошо, а все эти разногласия из-за ментальности сходят у нас на нет, в какой-то момент мы просто забудем о том, что они когда-либо были», — уверена певица. Конечно, поклонники давно ждут, когда Сати и Стефано сообщат о скором появлении наследника. Пока влюбленные не спешат с пополнением, но они не отрицают, что мечтают о детях.