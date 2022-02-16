Shadow Warrior 3 ушла «на золото», игру больше не перенесут





Несколько недель назад разработчики Shadow Warrior 3 объявили дату выхода игры — 1 марта 2022 года. Вместе с тем, были открыты предварительные заказы, и на приставках Xbox за предзаказ Shadow Warrior 3 можно получить в подарок Shadow Warrior и Shadow Warrior 2.

Переноса даты релиза игры Shadow Warrior 3 больше не планируется. Разработчики в Twitter объявили, что проект ушел «на золото», что означает его полную готовность. Теперь разработчики до релиза игры будут «отлавливать» баги и исправлять их, чтобы подготовить патч первого дня.

Shadow Warrior 3 has gone gold and review code is rolling out to media this week!



H Y P E pic.twitter.com/yyynDKiq3q — Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) February 15, 2022



По предварительному заказу Shadow Warrior 3 стоит $49,99. Отметим, что игра поддерживает Smart Delivery, то есть игроки на Xbox One и Xbox Series X | S получат лучшую версию проекта для конкретной консоли.

Shadow Warrior 3 | Предзаказ набора

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Shadow Warrior 3 выводит оригинальную серию шутеров от первого лица на новый уровень. Это идеальное сочетание динамичных перестрелок, четких и красочных ближних боев и зрелищной системы движений.

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