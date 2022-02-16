Станислав Садальский показал Людмилу Максакову в бикини

Актер Стнислав Садальский поделился фото своей 81-летней приятельницы Людмилы Максаковой. На фото актриса запечатлена в бикини. Несмотря на свой возраст, 81-летняя Людмила Максакова держит себя в форме. Она может похвастаться стройной фигурой. Вчера вечером Станислав Садальский поделился снимком с актрисой, на котором она позирует в купальнике на фоне моря. На Максаковой темно-синие бикини с мелким принтом, а образ завершает шляпка с широкими полями.Людмила Максакова «Мне бы жизнь свою как кинопленку …Прокрутить на десять лет назад Чтобы стала ты простой девчонкой Чистой-чистой как весенний сад. Вижу тень наискосок Рыжий берег с полоской ила Я готов целовать песок По которому ты ходила», — цитирует лирику Владимира Маркина Станислав Юрьевич. Садальский также поделился и архивным кадром, на котором запечатлены молодые Максакова и поэт Андрей Вознесенский.Станислав Садальский Вознесенский и Максакова Слухи о романе Максаковой и Садальского ходят давно. Они дружат много лет. Актер не раз признавался в чувствах народной артистке. Отметим, что Людмила Максакова была замужем дважды. Первым супругом актрисы был художник Феликс-Лев Збарский, от которого она родила сына Максима. Однако вскоре после появление ребенка артистка развелась с мужем. Лев отправился в США, а актриса осталась в СССР. Дочь Мария родилась от второго брака с Петером Андреасом Игенбергсом. Пара официально узаконила отношения в 1974 году. Они прожили в браке 44 год. В 2018 году Петер ушел из жизни.