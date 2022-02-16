Сын Владимира Жириновского молится о его жизни

Сын политика Владимира Жириновского высказался о своем отце. 9 февраля журналисты сообщили о госпитализации Жириновского. Политик поступил в больницу с серьезным поражением легких — 50-75%. Оказалось, что лидер ЛДПР заразился коронавирусом еще несколько недель назад, однако продолжал работать, так как болезнь протекала в легкой форме. Злополучный вирус спровоцировал серьезные осложнения в организме Владимира Вольфовича. Ведь политик страдает сахарным диабетом, более того он в группе риска из-за преклонного возраста — прошлой весной Жириновский отметил 75-летие. У государственного деятеля диагностирована дыхательная недостаточность, в Сети появилась информация и о воспалении мозга.Владимир Жириновский Очевидно, что ситуация действительно тревожная. Все это время семья старалась не комментировать новости о Владимире Вольфовиче. Однако вчера его сын опубликовал многозначительный пост. «Только живи!» — написал на своей странице в соцсетях Игорь Лебедев. Пользователи поспешили поддержать лидера партии в комментариях: «Здоровья Владимиру Вольфовичу! Пусть все будет хорошо!»; «Божьей помощи ему, чтобы победить болезнь! Храни его Господь. Скорейшего выздоровления»; «Я очень переживаю за него. Конечно, очень хочется, чтоб он выздоровел. Он очень умный политик, очень справедливый человек». Впрочем, представители ЛДПР уверяют, что Жириновский чувствует себя лучше и постепенно идет на поправку. Они держат связь с руководителем, который якобы дает рабочие распоряжения. Однопартийцы просят публику с недоверием относиться к подробностям о состоянии Владимира Вольфовича.