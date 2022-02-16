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The Matrix Awakens загрузили на Xbox Series X | S и Playstation 5 больше 6 миллионов раз

The Matrix Awakens загрузили на Xbox Series X | S и Playstation 5 больше 6 миллионов раз


В декабре 2021 года, в рамках The Game Awards 2021, состоялся релиз The Matrix Awakens («Матрица: Пробуждение») для приставок Xbox Series X | S и Playstation 5. Напомним, что это техническая демонстрация, которая должна была показать возможности консолей нового поколения, вкупе с движком Unreal Engine 5.

Как стало известно, за 2 месяца демонстрационная версия The Matrix Awakens получила больше 6 миллионов загрузок, что выглядит весьма впечатляющей цифрой, учитывая общее количество игровых приставок Xbox Series X | S и Playstation 5, которые имеются у игроков. Распределение между Xbox и Playstation для The Matrix Awakens разработчики не назвали.

Напомним, что загрузить The Matrix Awakens все еще можно бесплатно для Xbox Series X и Xbox Series S. Игра предлагает посмотреть, как могут выглядеть игры нового поколения.

Матрица: Пробуждение An Unreal Engine 5 Experience

««Матрица: Пробуждение — An Unreal Engine 5 Experience» — это бесплатная кинематическая демонстрация, расширяющая границы возможного с помощ…
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По материалам: newxboxone

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