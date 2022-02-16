В региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в Санкт-Петербурге участвуют более 1 тысячи человек

В региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Санкт-Петербурге участвуют более 1 тысячи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального координационного центра WorldSkills Петербурга Ирину Анисимову.

Мероприятие продлится до 21 февраля 2022 года.

«В региональном чемпионате Санкт-Петербурга принимают участие уже 1,1 тысячи человек и 1,3 тысячи экспертов оценивают работу. Высочайший уровень чемпионата подчеркивает количество сертифицированных экспертов, которые обладают правом оценки чемпионатов национального и даже международного уровня. В региональном чемпионате Санкт-Петербурга 2022 года таких сертифицированных экспертов десятки», – сказала Ирина Анисимова.

Чемпионат пройдет по 131 компетенции на 50 площадках образовательных организаций города.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.