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В сети появился геймплей Forge из Halo Infinite

В сети появился геймплей Forge из Halo Infinite


Разработчики Halo Infinite не скрывают, что планируют добавить в игру режим Forge. Когда он появится — неизвестно, но студия 343 Industries ориентирует игроков примерно на 3 сезон мультиплеера шутера, то есть примерно на осень 2022 года.

Ранее в сети уже появлялись кадры с геймплеем режима Forge из Halo Infinite, но тогда еще сам шутер не вышел. Теперь же датамайнеры обнаружили и смогли даже запустить недоработанный Forge. Как рассказал пользователь leaks_infinite в Twitter, который специализируется по утечкам Halo и раньше неоднократно сообщал точную информацию, в коде Halo Infinite есть режим Forge, который, по-видимому, в настоящее время существует в незавершенном состоянии. Он отметим, что сейчас пользователь может создавать различные элементы карты и внутриигровые эффекты.

Ниже в двух роликах можно посмотреть на Forge в Halo Infinite. При этом, пользователь leaks_infinite не уточнил, как он получил доступ к режиму. В его видео есть некоторые интересные моменты, к примеру, в карте, Bazaar, действия на которой происходят днем, игроки смогут активировать ночной режим.


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По материалам: newxboxone

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