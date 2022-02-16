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В Швеции назвали боеготовность российской армии самой высокой за многие десятилетия

В Швеции назвали боеготовность российской армии самой высокой за многие десятилетия

Вооруженные силы России – самая мощная в Европе армия, которая сейчас находится в наиболее высокой боеготовности за многие десятилетия. Такую оценку дали военные эксперты, опрошенные шведским изданием Svenska Dagbladet.

Специалисты отмечают, что командование уделило немало внимания таким вопросам, как оперативность, мобильность и технический потенциал. Речь идет в том числе о создании современного противоспутникового и сверхзвукового оружия. ВС РФ сейчас "в высшей степени функциональны" и готовы к боевым действиям вдалеке от собственных границ.


Сравнение российских Вооруженных сил с американской армией сейчас окажется не в пользу последней, считают журналисты. Причина в том, что Россия начала сотрудничать с Китаем и у этого процесса есть долгосрочные перспективы как в военной промышленности, так и по части учений. Американцы, напротив, долгое время не уделяли достаточно внимания вопросу модернизации своих ВС.

Повышенное внимание к российскому военному потенциалу объясняется тем, что Москва якобы готовит вторжение на Украину – так утверждают западные СМИ еще с осени прошлого года. По последним сообщениям, оно должно было состояться 15-16 февраля либо до конца Олимпиады в Пекине, которая закрывается 20 февраля. В связи с этим Госдепартамент в январе объявил об эвакуации из Киева неосновного персонала дипмиссии, а 14 февраля перенес посольство из украинской столицы во Львов. Президент США Джо Байден призвал американцев поскорее покинуть Украину.

Москва все это время отрицает существование какие-либо агрессивных планов касательно соседней страны, а 15 февраля Минобороны РФ начало плановый отвод участвовавших в учениях войск, от которых на Западе и ждали "вторжения".

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По материалам: uposters.ru

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