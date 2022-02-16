В Вологодской области весной 2022 года стартует капитальный ремонт двух школ

В Вологодской области весной 2022 года стартует капитальный ремонт двух школ, сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области.

Сейчас в Тарногской средней школе и Первомайской средней школе Кичменгско-Городецкого района ведутся подготовительные работы.

«Ремонт включает в себя все виды как наружных, так и внутренних работ. Также запланировано благоустройство территории и строительство контрольно-пропускных пунктов. Спортзал основного здания будет переоборудован в обеденный зал столовой. Пищеблок отремонтируем и закупим новое оборудование. Заменим мебель и компьютерное оборудование в классах. Сейчас идут подготовительные работы, разрабатываем техзадание. Весь следующий 2022/23 учебный год 27 классов будут учиться в первую смену, 20 классов – во вторую, кроме детей с ОВЗ», – сказала директор Тарногской школы Валентина Дердяй.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина всего до конца 2026 года в рамках государственной программы «Развитие образования» отремонтируют 7,3 тысячи зданий школ.

Программа не ограничивается ремонтными работами, а подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду.