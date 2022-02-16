Вещи, которые не стоит практиковать в разных странах, чтобы не попасть впросак

1. Франция: публичное обсуждения финансового состоянияВо Франции лучше не упоминать в разговорах размер своей зарплаты или стоимость вещей, которые Вы приобрели. Все дело в том, что там не принято публично раскрывать детали своего финансового состояния, да и демонстрировать богатство тоже никто не будет. Впрочем, скрытность в отношении последнего имеет ещё и чисто прагматическую цель: во Франции состоятельные люди платят большие налоги.2. Индия: публичное проявление страсти ко второй половинеИндийские люди довольно сильно подвержены влиянию традициям прошлого - даже кастовая система там в некоторой степени до сих пор жива. И среди негласных табу продолжало оставаться не публичное выражение чувств влюблённых пар к друг другу. Поэтому лучше не набрасываться на вторую половинку с поцелуями посреди индийского города - местные Вас, как минимум, не поймут.3. Япония: не практикуются чаевыепрактика оставлять чаевые в Японии не прижилась, как в остальном мире: сами японцы их никогда не оставляют, и иностранцам не позволят. Вам попросту вернут деньги, которые вы решили оставить сверх запрашиваемой суммы счёта или чека. Причина довольно проста и объясняется прагматизмом самих японцев - они считают, что владелец бизнеса должен обеспечить сотруднику достойную зарплату, чтобы ему не доплачивали клиенты.4. Турция: жест «окей» — неприличныйСправедливости ради, этот жест оказывается неоднозначным во многих странах мира. Например, в Бразилии он означает людей нетрадиционной ориентации, а в некоторых европейских странах он будет даже оскорбительным, ведь показывая его, Вы скажете, что человек, которому он адресован, по Вашему мнению является пустым местом. Обидным он является и в Турции: там демонстрировать «окей» попросту неприлично.5. Германия: поздравление с днём рождения наканунеМало кто знает, но немцы, так же, как и на отечественных просторах, предпочитают избегать поздравления с днем рождения перед тем, как он настанет. В Германии также верят, что если преподнести подарок или добрые слова заранее, то до следующего дня рождения именинник может не дожить.6. Чили: не есть рукамиЧилийцы, оказывается, ревностно относятся к соблюдению правил этикета за столом. Особенно их удручает, когда едят еду руками - они считают, что руки во время приёма пищи должны оставаться чистыми. Поэтому в Чили даже фаст-фуд предпочитают употреблять с использованием столовых приборов.