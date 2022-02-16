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Вирусолог: Иммунитет после «омикрона» не гарантирует защиту от других штаммов

Вирусолог: Иммунитет после «омикрона» не гарантирует защиту от других штаммов

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


08:31  Автор: Кристина Стащенко


Источник: РИА Новости



Иммунитет, который формируется естественным образом в ответ на «омикрон», не может гарантировать защиту от других штаммов. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает РИА Новости. 

Альтштейн также отметил, что сейчас, помимо распространения «омикрона», также существует вероятность заразиться «дельтой». Остальные разновидности вируса «уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии». 

Способность антител обеспечить иммунную защиту может зависеть от степени перенесенного заболевания. Так, после более тяжелого течения может сформироваться больше антител, после легкого — меньше. «Но тут могут быть варианты, есть зависимость от особенностей человека и его иммунитета. Возможно, что у человека после легкой инфекции будет много антител», — уточнил вирусолог. 

Вместе с тем, по словам эксперта, нельзя утверждать, что у людей, переболевших «омикроном», совсем не формируется защита от других штаммов, так как «иммунитет не полностью сводится к антителам, есть еще клеточный иммунитет».


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Врач рекомендовал всем, кто переболел «омикроном», вакцинироваться, чтобы получить защиту к другим штаммам. 

«Нужно вакцинироваться через пару-тройку месяцев. Все-таки нужно полноценно выздороветь от инфекции, получить иммунитет, который дает «омикрон», и потом вы можете вакцинироваться. Вакцина усилит иммунитет не только против «омикрона», но и против других вирусов», — сказал он.

Прививка поможет противостоять «хвостам» пандемии, когда основные волны распространения инфекции уже прекратятся, резюмировал он.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщал, что для противостояния росту заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса Россия должна достигнуть уровня коллективного иммунитета в 90 процентов. В настоящий момент показатель составляет 61,9 процента. При этом, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, коллективный иммунитет снизился с 64,1 процента, наблюдаемых в конце января.

Снижение уровня коллективного иммунитета в целом по России в штабе связывают с утратой необходимого количества антител ранее привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.



#коронавирус #вакцинация


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По материалам: pnp.ru

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