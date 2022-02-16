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Впечатляющий релизный трейлер дополнения Destiny 2: Королева-ведьма

Впечатляющий релизный трейлер дополнения Destiny 2: Королева-ведьма


Разработчики из студии Bungie продолжают подогревать интерес к дополнению «Королева-ведьма» для Destiny 2. Оно выходит ровно через неделю — 22 февраля, и сегодня создатели проекта представили новый трейлер.

Напомним, что в дополнении «Королева-ведьма» игрокам в Destiny 2 предстоит отправиться в царство скверны и величия, чтобы одолеть Саватун. В игре обещают интересную сюжетную кампанию с неожиданными поворотами, новую локацию, задания, активности, предметы и прочее. Само дополнение можно купить в нескольких версиях на приставках Xbox.


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Студия Bungie недавно стала частью Sony, но разработчики отметили, что будут развивать свои проекты дальше на всех платформах. Согласно поступившей недавно информации, только по предзаказам DLC «Королева-ведьма» разошлось тиражом более 1 миллиона копий.

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По материалам: newxboxone

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