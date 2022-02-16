Впечатляющий релизный трейлер дополнения Destiny 2: Королева-ведьма





Разработчики из студии Bungie продолжают подогревать интерес к дополнению «Королева-ведьма» для Destiny 2. Оно выходит ровно через неделю — 22 февраля, и сегодня создатели проекта представили новый трейлер.

Напомним, что в дополнении «Королева-ведьма» игрокам в Destiny 2 предстоит отправиться в царство скверны и величия, чтобы одолеть Саватун. В игре обещают интересную сюжетную кампанию с неожиданными поворотами, новую локацию, задания, активности, предметы и прочее. Само дополнение можно купить в нескольких версиях на приставках Xbox.

Watch this video on YouTube

Студия Bungie недавно стала частью Sony, но разработчики отметили, что будут развивать свои проекты дальше на всех платформах. Согласно поступившей недавно информации, только по предзаказам DLC «Королева-ведьма» разошлось тиражом более 1 миллиона копий.