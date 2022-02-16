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Второе бесплатное DLC доступно для Dying Light 2 на Xbox

Второе бесплатное DLC доступно для Dying Light 2 на Xbox


Ранее на этой неделе разработчики из студии Techland выпустили первое бесплатное DLC для игры Dying Light 2. Первое дополнение включает в себя различную косметику из набора Authority, который, как сразу заявили разработчики, состоит из трех частей. Сегодня вышла вторая часть этого набора.

Вторая часть DLC из набора Authority уже доступна — в нее входят:



Устрашающие рукавицы



Устрашающая ветровка



Кожаные щитки

Дополнение можно забрать бесплатно в Microsoft Store, первая часть DLC тоже доступна бесплатно.

Dying Light 2 — Peacekeeper 2/3

Возвращайте Городу закон и порядок и следите, чтобы все следовали правилам. Набор Authority состоит из трех частей, которые можно скачать как бесплатные DLC. Соберите все — и получите полную экипировку и уникальный молот.Возвращайте Городу закон и порядок и следите, чтобы все следовали правилам. Набор Authority состоит из трех частей, которые можно скачать как бесплатные DLC. Соберите все — и получите полную экипировку и уникальный молот.
Перейти в Microsoft Store

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По материалам: newxboxone

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