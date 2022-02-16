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Вы не поверите! Это реальные названия лекарств, от которых можно надорвать живот

Вы не поверите! Это реальные названия лекарств, от которых можно надорвать живот

Вам бы вряд ли захотелось лечиться такими препаратами, но у вас есть отличная возможность оценить их оригинальные названия. Уж нарочно такие и не придумаешь. Боги аптечного маркетинга получают свои заслуженные лавры, а мы - хорошую дозу позитива.

1. Чудо-таблетки "Dristan"

2. Durak

3. Perdolan

4. Таблетки "Хонда"

5. Неорал

6. Нифкурил

7. Дайвобет

8. Ядибил

9. Горшочек-УФ

10. Неопоссыт

11. Полижинакс

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