Вы не поверите! Это реальные названия лекарств, от которых можно надорвать живот
Сегодня, 17:30
Вам бы вряд ли захотелось лечиться такими препаратами, но у вас есть отличная возможность оценить их оригинальные названия. Уж нарочно такие и не придумаешь. Боги аптечного маркетинга получают свои заслуженные лавры, а мы - хорошую дозу позитива.
1. Чудо-таблетки "Dristan"
2. Durak
3. Perdolan
4. Таблетки "Хонда"
5. Неорал
6. Нифкурил
7. Дайвобет
8. Ядибил
9. Горшочек-УФ
10. Неопоссыт
11. Полижинакс
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По материалам: Юмор