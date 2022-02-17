16 фотографий девушек, которые показывают, как за секунды можно превратиться из красавицы в Бабку Ёжку
Сегодня, 09:35
Нет нефотогеничных людей, есть люди, которые не умеют правильно подать себя на фотографии и показать свою красоту. Ракурс, свет, выражение лица способны изменить всё! Многие девушки знают об этом и поэтому специально кривляются на фото так, что за мгновение из красавиц могут превратиться в маленьких монстров. Смотрите сами!
Нужно больше подбородков!
Магия ракурса
Это точно один человек?
Важно относиться к фото с юмором
Любите себя во всех проявлениях!
Удивительные способности мимики
Достались мне две жизни…
Как укладка, очки и макияж могут изменить всё
Две стороны одной личности
Свет, камера, ракурс и… парик!
Девушки умеют посмеяться над своими неудачными фото. А ещё они очень страдают от того, что их парни никак не могут сделать для них хорошие снимки! Об этом у нас есть отдельная подборка.
Отличный снимок!
Естественная красота
Покривляться на камеру — святое дело
Превращение
Особое мастерство
Процесс смывания макияжа
А у вас есть такие фотографии? Покажите!
По материалам: Юмор