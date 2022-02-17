16 фотографий девушек, которые показывают, как за секунды можно превратиться из красавицы в Бабку Ёжку

Нет нефотогеничных людей, есть люди, которые не умеют правильно подать себя на фотографии и показать свою красоту. Ракурс, свет, выражение лица способны изменить всё! Многие девушки знают об этом и поэтому специально кривляются на фото так, что за мгновение из красавиц могут превратиться в маленьких монстров. Смотрите сами!

Нужно больше подбородков!Магия ракурсаЭто точно один человек?Важно относиться к фото с юморомЛюбите себя во всех проявлениях!Удивительные способности мимикиДостались мне две жизни…Как укладка, очки и макияж могут изменить всёДве стороны одной личностиСвет, камера, ракурс и… парик!

Девушки умеют посмеяться над своими неудачными фото. А ещё они очень страдают от того, что их парни никак не могут сделать для них хорошие снимки! Об этом у нас есть отдельная подборка.

Отличный снимок!Естественная красотаПокривляться на камеру — святое делоПревращениеОсобое мастерствоПроцесс смывания макияжа

А у вас есть такие фотографии? Покажите!