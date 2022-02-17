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16 фотографий девушек, которые показывают, как за секунды можно превратиться из красавицы в Бабку Ёжку

16 фотографий девушек, которые показывают, как за секунды можно превратиться из красавицы в Бабку Ёжку

Нет нефотогеничных людей, есть люди, которые не умеют правильно подать себя на фотографии и показать свою красоту. Ракурс, свет, выражение лица способны изменить всё! Многие девушки знают об этом и поэтому специально кривляются на фото так, что за мгновение из красавиц могут превратиться в маленьких монстров. Смотрите сами!


Нужно больше подбородков!

Магия ракурса

Это точно один человек?

Важно относиться к фото с юмором

Любите себя во всех проявлениях!

Удивительные способности мимики

Достались мне две жизни…

Как укладка, очки и макияж могут изменить всё

Две стороны одной личности

Свет, камера, ракурс и… парик!

Девушки умеют посмеяться над своими неудачными фото. А ещё они очень страдают от того, что их парни никак не могут сделать для них хорошие снимки! Об этом у нас есть отдельная подборка.


Отличный снимок!

Естественная красота

Покривляться на камеру — святое дело

Превращение

Особое мастерство

Процесс смывания макияжа

А у вас есть такие фотографии? Покажите!


# Актуальные новости

По материалам: Юмор

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16 фотографий девушек, которые показывают, как за секунды можно превратиться из красавицы в Бабку Ёжку
16 фотографий девушек, которые показывают, как за секунды можно
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