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Александра Трусова сорвалась на Этери Тутберидзе после произвольной программы: "Ненавижу всех, ненавижу этот спорт"

Александра Трусова сорвалась на Этери Тутберидзе после произвольной программы: "Ненавижу всех, ненавижу этот спорт"

Александра Трусова расплакалась после турнира фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине, где получила серебряную медаль. Спортсменка откатала очень сложную программу, в которой было пять четверных прыжков, чего до нее не удавалась ни одной фигуристке в истории фигурного катания, и показала лучший результат в своей карьере.

Перед награждением у Александры случилась истерика — спортсменка не хотела выходить на пьедестал.

Ненавижу всех! Никогда в жизни! Никогда! Ненавижу этот спорт! Ненавижу все это! Я не хочу. Я никогда в жизни больше не выйду на лед! Я ненавижу этот спорт, ненавижу! Так нельзя! Я не пойду на награждение! У всех есть золотая медаль, а у меня нет!

 — плакала Трусова.

Когда тренер Этери Тутберидзе попыталась ее обнять, спортсменка оттолкнула ее.

Не надо! Вы все знали! Все знали!— заявила Александра.


Позже спортсменке удалось взять себя в руки и выйти на пьедестал за серебряной медалью. Журналистам девушка заявила, что никого ни в чем не винит, а ее отношение к тренеру не изменилось. 

Я сделала пять четверных. Результат вы видели и сами все знаете. Я недовольна, но рада, что прыгнула пять четверных. Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне? Нет, ни к кому не поменялось. Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти. Рада я или расстроена? Очень "рада". Я довольна своими прокатами, довольна своими выступлениями. Почему я плачу? Просто. Я нахожусь тут уже три недели без мамы, без собак. Поэтому и плачу, — прокомментировала фигуристка свой срыв изданию "Чемпионат".

Одиночный турнир стал серьезным испытанием для российских фигуристок. Фигуристка Анна Щербакова без ошибок откатала свою программу и получила золотую медаль. Несмотря на ожидания болельщиков, 15-летняя спортсменка Камила Валиева осталась без медали. Во время выступления она совершила несколько ошибок и упала, а после проката расплакалась. Болельщики списали ошибки Камилы на стресс после допинг-скандала. Я просто не могу говорить, у меня текут слезы. Они сломали ребенка. Это невозможно. Если говорить о том, кто герой этих Олимпийских игр, то это Камила. Она выдержала такой прессинг. Ей не давали спать полночи, таскали по судам. Эти здоровые мужики, которые ее преследовали, маленькой девочке в спину бросали неприятные слова. Невозможно пройти через то, что прошла она. Ее просто сломали психологически, — заявила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире Первого канала.


Александра Трусова
Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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