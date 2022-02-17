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Алла Довлатова рассказала, как похудела, показав фигуру в купальнике

Алла Довлатова рассказала, как похудела, показав фигуру в купальнике
47-летняя теле и радиоведущая Алла Довлатова поделилась своим секретом экстренного похудения.   Алла Довлатова рассказала, что приобрела несколько купальников 46-го размера. Когда обновки доставили, оказалось, что они малы. Телеведущая решила не менять понравившиеся ей купальники и сдавать заказ не стала. Довлатова всего за месяц сумела похудеть до нужного размера. «Купила в ноябре купальники 🩱👙 размера М. Надела их и расстроилась 😢, они оказались маленькими. Но после моих стараний на поприще похудения через месяц купальники оказались как влитые! Все-таки купить одежду на размер меньше — это тоже хороший стимул для похудения!» — призналась радиоведущая. Довлатова показала, как выглядит после похудения. Алла сфотографировалась в бассейне в черном купальнике с пикантной шнуровкой.
Алла Довлатова Поклонники Аллы откликнулись на ее преображение. «Фигурка, и сама -Блеск!!!🔥», «Алла, нет, я худею просто для красивой фигуры, а не под одежду.😊А бассейн - обожаю!», «Так похорошели, что глаз не оторвать!😍», «Статуэтка 👍», «Алла фигура шикарная, купальник на тебе сексуальный, удачи красавица.❤»,»Аллочка, ты супер 👍👍👍. Для своих лет отлично выглядишь», отметили пользователи.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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