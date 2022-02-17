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Анастасия Решетова отказалась от суперкара за рождение сына для Тимати

Анастасия Решетова отказалась от суперкара за рождение сына для Тимати
Модель Анастасия Решетова призналась, что так и не смогла получить машину.   Бывшая возлюбленная Тимати ранее восхищалась новинкой компании «Тесла», вышедшей в 2019 году. Анастасия в числе первых заказала бронированный сверхбыстрый пикап-электрокар Cybertruck, чтобы сделать себе подарок в честь рождения сына Ратмира. Молодая мама сделала заказ онлайн и выбрала самую дорогую модель — стоимостью пять миллионов рублей. Решетова называла ее машиной будущего и была крайне довольна покупкой.
Анастасия Решетова с бывшим мужем Электромобиль должен был прийти в 2022 году. По словам Анастасии, компания уже опаздывает с доставкой. Ведущая проекта «Ты – топ-модель» на канале ТНТ возмущена таким отношением к покупателям. Звезда намерена вернуть потраченные деньги. Она начала рассматривать другие варианты автомобилей. «У «Теслы» есть привычка не укладываться в обещанные сроки. Я заказала Cybertruck, но прошло уже очень много времени, и никто его так и не получил. Я откажусь от этой машины. За это время я основательно изучила рынок электромобилей и нашла гораздо более удобные и реальные варианты», — пояснила Решетова.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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